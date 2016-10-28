AK Parti Milletvekili Günay'dan paraşütle Cumhuriyet Bayramı kutlaması

ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Divan Kurulu Katip Üyesi, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, geçen yıl su altında kutladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bu yıl yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, havada Türk bayrağı açarak karşıladı.

Türk Hava Kurumu (THK) Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi’ndeki C Tepesi’nden yamaç paraşütü öğretmeni Mevlüt Hoyraz ile havalanan Günay, inişin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı İnönü ilçesinde kutlamayı istediklerini söyledi.

Cumhuriyetin 93. yılını havada paraşütle atlarken kutladıklarını ifade eden Günay, şöyle konuştu:

“Kuruluştan kurtuluşa’ diyoruz. Bilecik’in Söğüt ilçesinde kurulan bir imparatorluğun kurtuluşa ermesi ve yeni bir dönemin, cumhuriyet tarihinin başlaması da İnönü’den gerçekleşti. Çok önemli bir dönüm noktası olan İnönü Savaşları’nın burada tekrar anılması, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattığı mücadeleyi milletimizin iradesiyle nerelere getirdiğimizi tekrar hatırlamamız, özellikle şu içinde olduğumuz günlerde, bunun değerinin ne demek olduğunu çok iyi anladığımız dönemde böyle gururlu bir gün yaşıyoruz.”

– “Yamaç paraşütünde bayrak açtık”

Günay, İnönü ilçesinin hava sporlarında çok farklı yerlere gelmesini hedeflediklerini belirterek, ilçede Uluslararası Havacılık Festivali’ni başlatacaklarını kaydetti.

Ulusal ve uluslararası düzeyde ilçeye havacılık sporları anlamında destek vereceklerini aktaran Günay, sözlerini şöyle tamamladı:

“Gençlerimiz için muhteşem bir spor ve ilgi alanı. Dünyada sayılı merkezlerden birisindeyiz. Ben de bugün denemiş oldum. Muhteşem bir deneyim oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Birlik ve beraberlik içinde nice 93 yıllara ulaşmayı diliyorum. İlçelerimizin özelliklerini, karakteristik yapılarını ve potansiyelini biliyoruz. Bunları yaşayarak gündeme getirmek istiyoruz. Geçen yıl Cumhuriyet Bayramı’nda Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı’nda dalış yapıp, su altında Türk bayrağı açmıştık. Bu yıl da yamaç paraşütünde bayrak açtık.”