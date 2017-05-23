AK Parti Milletvekili Kaleli gündemi değerlendirdi

İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda Kaleli, Konya yatırımları, 21 Mayıs’taki 3. Mucizevi AK Parti Kongresi ve sonrasındaki süreci değerlendirdi. Milletvekili Kaleli, başlangıçta 16 Nisan’da gerçekleştirilen referandumu ve Cumhurbaşkanlığı Sistemini değerlendirerek milletin, Türkiye tarihinde ilk kez ve halkın iradesi ile tarihi ve kültürel temelleri tamamen İngiltere’ye ait olan parlamenter sistemden vazgeçeceğini bildiri ettiğini belirtti. Halkın, sorunlara çözüm olacağını düşündüğü yeni bir model olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni onayladığını da açıklayan Kaleli, “Anayasa değişim paketinde bulunan ve halkımızın onayı ile kabul edilen maddeler zamanla uygulamaya girdikçe değişikliklere olan destek daha da artacaktır. Mesela ABD, bağımsızlığını 1776’da elde etmesine rağmen anayasanın tamamiyle uygulanması, 1787 yılını bulmuştur. Bu vakit kapsamında sistem hazmedilmiş; tatbik yolunu bulmuş ve belirsizlikler giderilmiştir. Böylece tüzük ve sisteme olan yardım sürekli olarak artmıştır. Önümüzdeki takriben iki buçuk yıllık dönemde, anayasa armoni yasaları çıkarıldıkça referandum sürecinde tartışılan, eleştirilen ve karşısında çıkılan düzenlemelerin doğrusu risk ve tehdit oluşturmadığı iyi ya da kötü niyetli cümbür cemaat göre daha iyi görülecektir. Nitekim AK Partiye 2002 yılında verilen yüzde 34’lük yardım, aradan geçen vakit dahilinde ulusal ve uluslararası her türlü danışıklı dövüş ve düşmanca söylemlere rağmen bugün yüzde 50’leri aşmıştır. Halk Müziği düşmanca olan bu tavırların AK Parti şahsında Türkiye’ye yapıldığını anladıkça ve AK Parti’nin niyetini tecrübe ettikçe desteğini artırmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, neticelerini verdikçe, takviye oranı da mutlaka yukarılara doğru tırmanacaktır. Milletimizin verdiği karar, her zaman kuvvetli iktidar, kesintisiz istikrardır” dedi.

Yeni sistemle ilgili 3 maddenin hemencecik yürürlüğe girdiğini aktaran Kaleli, “Bunlar, Cumhurbaşkanı’nın parti ile ilişiğinin sağlanması. 8 Mayıs’da 979 gün sonra partimize üye olan Cumhurbaşkanımız, 21 Mayıs’ta yani dün yaptığımız 3. Olağanüstü Kongremiz ile baştan Genel Başkanımız olmuştur. Lider, teşkilat ve dava partisi olan AK Parti, kurucu liderin katılımı ile yeni atılımlar gerçekleştirilecektir” diye konuştu.

“Yargıda birlik ve askeri mahkemelerin kaldırılması”

Kaleli, Hakimler Savcılar Kurulu’na(HSK) üye seçimi için 7 üyenin egemenliğin koşulsuz millette olduğunun göstergesi olarak Meclis kadar seçildiğini dile getirdi. Kaleli, “AK Parti Hükümetleri döneminde ülkemizde yapılan yatırım ve değişimler ortadadır. AK Parti, 2002’den beri yapılan bütün seçimlerde(12 tercih) başarılı olmuştur. Kendi içerisinde 8 hükümet kurmuş, enerjik bir yapıya sahip olan AK Parti, bugünden sonra da bitmiş atılım ve değişimlere devam edecektir. Bütün engellemeler karşın çoğu demokratik reform gerçekleştirmiş ve vesayet odakları ile etkin bir şekilde mücadele etmiştir. Edilgen olan siyaset, etken ve belirleyici bir konuma ulaşmıştır. Yeni idare sistemi ile vesayet odakları en ince ayrıntısına kadar tasfiye edilecek ve demokratik standartlarımız daha yüksek bir seviyeye ulaşacaktır. Türkiye’nin 2023, 2035, 2053 ve 2071 hedeflerinde en büyük atılımı Cumhurbaşkanımızın AK Partiye katılımı ile yapmış olacağız. Bu dönemi ‘Yeni Atılım Dönemi’ olarak vurguluyoruz. Bu dönem, demokrasi, metamorfoz ve gelişim yıllarının habercisi olacaktır. Bu işlem, ülkemize yeni umutlar olarak yansıyacak ve bu işlerin mimarı da her yerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde teşkilat ve dava partisi olan AK Parti olacaktır. Bundan Böyle bir olma, diri olma zamanıdır. 80 milyon insanımızı layık olduğu bir yaşam standardına ulaştırmak için yeni bir umut ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yeni MKYK ve Konya

Milletvekili Kaleli, 3. Mucizevi Büyük Kongre’de Merkez Karar Idare Heyeti (MKYK)’ya, Merkez Disiplin Kurulu’na, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu’na Siyasi Erdem ve Etik Kurulu’na seçilen bütün yol arkadaşlarımı da tebrik etti. Kaleli ayrıca, MKYK’ya giren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun’a ve Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir’i de tebrik etti ve başarılar diledi.

Fenerbahçe Basketbol Takımının, Türk Hava Yolları (THY) Euroleague finalinde Yunanistan ekibi Olimpiyakos’u 80 – 64 skorla şampiyon olduğunu andıran Kaleli, “Yüce Türk milletine şampiyonluk yaşatan Fenerbahçe Kulübünü, Fenerbahçe Basketbol Kulübünü candan tebrik ediyorum. Tekrar Kasımpaşa’yı Türkiye Kupası Güya Finali’nde eleyerek final oynamaya adalet şampiyon, Konya’ya ilkleri yaşatan Konyaspor Kulübümüzü, başkanımız ve yönetimini, Aykut Kocaman hocamızı, teknik ekibi ve taraftarımızı tebrik ediyorum” dedi.

“Konya yatırımları”

2017 Millet Yatırım Programı 14 Ocak 2017 tarihinde yayımlandığını söyleyen Kaleli, “Buna kadar Konya projeleri için 80 milyar 393 milyon merkezi idare bütçesinden, 35 milyar 848 milyon mahalli idareler kadar yatırım gerçekleşecektir. Bunu tarafından; Konya Buğday Pazarı mevkiinde raylı sisteme entegre yüksek süratli tren garı inşaatına başlandı. Yeni Numune hastanesi bu yılsonu tamamlanıyor. Konya Kent Hastanesi inşaatı yapımı hızla devam etmektedir. Konya çevre yolu çalışmaları devam ediyor. Yol için 2017 de 61 milyon bütçe ayrılmıştır. 2020 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir. Proje bedeli yaklaşık 518 milyon TL’dir. Metro Projesi etüdü tamamlanıp ihale aşamasına geçiliyor. Konya İçme Suyu Projesi, Konya Katı Atık Yönetim Projesi, Konya Ovası Sulaması 3. Merhale Projesi, Enerji Ihtisas Bölgesi, Konya (Kayacık) Lojistik Merkezi ihale çalışmaları devam etmektedir. Tarımsal destekler son 10 yılda 2,5 kat artarak 700 milyon TL’ye çıkmıştır. Tuzlu Gölü Doğalgaz Depolama Projesi 10 Şubat 2017’de hizmete açıldı. Bundan Böyle bir olma, diri olma zamanıdır. 80 milyon insanımızı layık olduğu bir hayat standardına ulaştırmak için yeni bir umut ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.