AK Parti Milletvekili Kaleli gündemi değerlendirdi

AK Parti Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli, Konya ve ülke gündemini değerlendirdi.

Partisinin Konya İl Başkanlığı’nda, AK Parti İl Idare Heyeti üyeleri Fatih Ceylan ile Lokman Özturhan’ın eşlik ettiği basın toplantısında konuşan AK Parti Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli, ülke ve Konya gündemini ele aldı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan terör eylemleri ile ilgili konuşan Uğur Kaleli, Hakkari’de yaşanan saldırıda 10’u asker 18 vatandaşın şehit edildiğini söyleyerek, Türkiye’nin hukukunu çiğnetmeden ulusal güvenliğini koruyarak, teröre boyun eğmeden haklı davasına devam edeceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 14 Ekim Cuma Günü Konya’ya geleceğini söyleyen Uğur Kaleli, “Alacabel Tüneli, Seydişehir Otoyolu, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin yerleşke binaları ve altyapısı, Ilgın Devlet Hastanesi, gençlik merkezleri, okullar, spor tesisleri, TOKİ ev projeleri, öğrenci yurtları ve belediyelerimizin yaptığı ve oluşturacağı yatırımları o gün Sayın Cumhurbaşkanımız hizmete açacak ya da temellerini atacak. Tüm bu yatırım ve projelerin maliyetleri 2 milyar 399 milyon TL’dir. Bu rakam hükümetimizin Konya’ya ne değin ağırlık verdiğini de göstermektedir” dedi.

15 Temmuz’un unutulmaması gereken bir gündem olduğunu söyleyen Milletvekili Kaleli, 15 Temmuz’da ülkenin felaketin eşiğinden döndüğünü belirterek, “Darbecilere karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki milletimizin mücadelesini kimse unutmamalı, unutmayacaktır. Devletimiz ve hükümetimizin FETÖ’ye karşı aldığı önlemler sürmektedir. bir daha böyle bir girişimde bulunulmaması için ne gerekiyorsa yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

80 milyon mağdur oluşmaması için hükümetin tedbirli bir çalışma ile FETÖ’yü devletin her kademesinden arındırmak için çabaladığını söyleyen Milletvekili Kaleli, “Bu çalışmayı da bedensel veriler ışığında sürdürüyor. Bütün bunlar olurken mağdur edebiyatı yerine getirmek yerine sorumluluk sahibi hareket edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Hiç kimsenin 15 Temmuz hainliğini hafife almaya hakkı yoktur” biçiminde konuştu.

Yatırım ve atılımlara her zamankinden daha pozitif devam edeceklerini kaydeden Kaleli, Yavuz Sultan Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü ile tarihe önemli bir anekdot düştüklerinin altını çizerek, “Dün de Avrasya Tüneli’nin deneme sürüşü yapılarak ilk geçişi Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirdi. İstanbul’un iki yakası deniz altından iki katlı tünelle birleştirilmiş olacak. Böylesi dev yatırımları gerçekleştirebilmek, her hükümetin harcı değildir. Tüm engellemelere karşın biz yatırımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.