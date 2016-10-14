AK Parti Milletvekili Karacan'dan çocuklara aşure ikramı
– AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, anaokulu öğrencilerine aşure dağıttı
14 Ekim 2016 Cuma, 18:10
ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, anaokulunda öğrenim gören çocuklara aşure ikram etti.
Karacan, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Barış Hancı ve Okul Müdürü Senem Tüfekçi ile Adnan Menderes Anaokulundaki çocukları ziyaret etti.
Karacan, minik aşçılarla muharrem ayı vesilesiyle hazırlanan aşureyi de çocuklara dağıttı.