AK Parti Milletvekili Karacan'dan çocuklara aşure ikramı

ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, anaokulunda öğrenim gören çocuklara aşure ikram etti.

Karacan, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Barış Hancı ve Okul Müdürü Senem Tüfekçi ile Adnan Menderes Anaokulundaki çocukları ziyaret etti.

Karacan, minik aşçılarla muharrem ayı vesilesiyle hazırlanan aşureyi de çocuklara dağıttı.