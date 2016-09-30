AK Parti MKYK üyesinden Karaman'a ziyaret

KARAMAN (AA) – AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkez MKYK Üyesi ve Bölge Koordinatörü Furkan Leventoğlu, AK Parti Karaman İl Gençlik Kollarıyla bir araya geldi.

Leventoğlu, AK Parti Karaman İl Teşkilatında düzenlen toplantıda yaptığı konuşmada, sorumlu olduğu bölgenin il ve ilçe başkanlarını tamamladıklarını belirterek, mahalle başkanlıkları için çalışmaların başladığını aktardı.Karaman Merkez başta olmak üzere ilçe ve köylerde toplam 260 mahallenin olduğunu ve en az 180 mahallede, mahalle başkanları olacağını söyleyen Leventoğlu, kasım ayının başında bu çalışmanın da tamamlanacağını kaydetti. Leventoğlu, mahalle başkanlığı çalışmalarını tamamladıktan sonra sandık çalışmalarına başlayacaklarını ifade etti. Karaman’ın gençlik kollarını beğendiklerini ifade eden Leventoğlu, şunları söyledi:”Karaman’da güzel bir ekip oluşturulmuş. Ekip, gerçekten güzel işler yapıyor. Bana en beğendiğin 3 ili sayın deseler Karaman bunlardan biri olur. Karaman’ın kendine ait coğrafi özelliklerinden kaynaklı zor şartları vardır. Ama burada en azından bir şeyler yapmaya gayret eden bir ekibin var olduğuna inanıyoruz. Başta Mustafa başkan olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum.”