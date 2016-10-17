AK Parti Nevşehir milletvekilleri 15 Temmuz'u değerlendirdi

NEVŞEHİR (AA) – AK Parti Nevşehir milletvekilleri, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimini değerlendirdi.

AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Nevşehir Dostluk ve Kardeşlik Parkı’nda gerçekleştirilen toplantıyla 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamuoyu gündemine gelen konulara ilişkin açıklamada bulundu.

TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz, partisinde “ByLock” uygulaması kullanan milletvekilleri olduğu yönündeki iddialara inanmadığını belirtti.

Açıkgöz, 17-25 Aralık sürecinin ardından istihbarat teşkilatları tarafından milletvekili adaylarının geçmişlerinin titizlikle incelendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Ben AK Parti’den ByLock kullanan milletvekilimiz olduğunu düşünmüyorum. Seçim döneminde, emniyet ve MİT’in çalışmalarıyla vekillerimizin geçmişi takip edilerek aday edildi. Çok hain, riyakar ve tehlikeli bir örgüt ile karşı karşıyayız ama ben gözlemlerimle de görüyorum hiçbir AK Parti’li dava arkadaşlarımızın bu terör örgütü ile bağlantılı olduğuna inanmıyorum.”

Göktürk ise çeşitli fotoğraflarda Fetullah Gülen ile aynı karede olan milletvekillerinin durumununu değerlendirdiği konuşmasında, ortaya çıkarılan fotoğrafların 17-25 Aralık süreci öncesine ait olduğunu, fitne çıkarmak amacıyla fotoğrafların farklı mecralardan servis edildiğini kaydetti.

Göktürk, “17-25 Aralık’tan önce milletvekillerinin yurt dışı ziyaretlerinde bunlar mihmandarlık yapıyorlardı. Gittiklerinde bizim heyetlerimizi karşılıyorlar. Onlara gidilecek, ziyaret edilecek yerlerde yardımcı oluyorlar. 17-25 Aralık tarihinden önceki süreçte ABD’ye giden heyetlerin bir numaralı ziyaret yerleri burası oluyordu. Şimdi bu ortaya çıkan fotoğrafların tamamı fitne için ortaya çıkarılmış ve insanlara buradan ayar vermek üzere yapılan operasyonlardır.” diye konuştu.

Eski fotoğrafların bu süreçte gün yüzüne çıkarılmasının manidar olduğunu vurgulayan Göktürk, bu durumun 15 Temmuz darbe girişiminin devamı niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Milletvekili Gizligider de geçmişte FETÖ’ye ait derneklerin programlarına katıldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Organizasyon yapılıyor, kendi bakanımızı çağırıyorlar. Bulunmadık mı, hepimiz bulunduk arkadaşlar. Yani üç kez organizasyon yaptılar, üç kez Nevşehir’e bakan geldi. Bizde herhalde kendi bakanımızın yanında durmamak gibi bir şey söz konusu olamaz. 17-25 Aralık öncesinin şu anda teraziye çekilmesi, muhakemeye çekilmesi bu partiyi bölme girişimlerinin en masum görülenidir.”

Gizligider, 17-25 Aralık sürecinde tarafını seçen bazı milletvekillerinin AK Parti’den zaten istifa ettiklerini hatırlattı.

Toplantıda, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver ile Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz de hazır bulundu.