AK Parti Nevşehir teşkilatında delege seçimi

NEVŞEHİR (AA) – AK Parti Nevşehir ilçe teşkilatlarında delege seçimleri tamamlandı.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, yaptığı yazılı açıklamada, delege seçimlerinin 16 yıllık geçmişi bulunan AK Parti’ye yakışır bir şekilde demokratik bir ortamda yapıldığını belirterek, ana kademe yönetimleri, kadın ve gençlik kolları, meclis üyeleri, mahalle başkanları ve üyelerin sandıklarda kullandıkları oylarla delegeleri belirlediklerini aktardı.

Merkez ilçe ile birlikte 8 ilçe, 15 belde, 126 mahalle ve 153 köyden toplam 400 asil ve 200 yedek delegenin seçiminin yapıldığını kaydeden Tanrıver, delegelerin 19 Ağustos-12 Kasım tarihleri arasında AK Parti Genel Merkezince belirlenecek tarihte yapılacak olağan kongrede ilçe başkanı ve yönetim kurul üyelerinin seçimini yapacaklarını belirtti.

Tanrıver, şunları kaydetti:

“Bütün ilçelerimizde parti kurallarımıza uygun demokratik bir ortamda delege seçimlerimizi gerçekleştirdik. Partimizin kaderiyle milletimizin kaderinin bütünleştiği bu dönemde milletin partisi olan partimiz, milletin çıkarı doğrultusunda belirlenecek kadrolar tarafından yönetilmiş ve yönetilmeye devam edecektir. Bu kadrolarla kurulan teşkilatımız, partimizin 2023 hedefleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde emin adımlarla kutlu yürüyüşüne devam ediyor.”