AK Parti Nöbetçi Vekil Uygulaması

KAYSERİ (AA) – AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, son yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti İl Başkanlığındaki "Nöbetçi Vekil" uygulaması kapsamında basın toplantısı düzenleyen Yıldız, ABD Temsilciler Meclisini kabul edilen sözde tasarı nedeniyle kınadı.

"Türkiye'nin tarihinde herhangi bir utanç yoktur." diyen Yıldız, şunları kaydetti:

"Sözde tasarının bizim tarafımızdan hiçbir geçerliliği yoktur. Bize soykırım iftirası atanlar, kendi tarihleriyle alakalı suçluluk psikolojisi altında eziliyorlar. Bu tasarı bir dışa vurumun göstergesidir. Türk tarihi hakkın, adaletin üzerine inşa edilmiştir. Türkiye'nin kahramanca verdiği varlık mücadelesi birçok çevreyi rahatsız etmiştir. Terörün bitmesiyle alakalı azim ortaya koysunlar diye beklerken tam tersini görüyoruz. Kendi teröristlerinin kötü, bizim teröristlerin iyi oluğuna dair söylemlerde bulunuyorlar. Biz teröre karışmış tüm yapıların karşısındayız. Türkiye, bölgede işgal mantığıyla hareket etmiyor, kendi sınırını korumak, güvenliğini sağlamak mantığıyla hareket ediyor. Biz bugün Suriye'de sadece DEAŞ, YPG/PKK ile değil, onların arkalarındaki güçle de mücadele ediyoruz."