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AK Parti Seydişehir Gençlik Kolları Başkanı Polat evlendi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:30

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KONYA (AA) – AK Parti Seydişehir Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Polat, Havva Ağılkaya ile hayatını birleştirdi.

Seydişehir’de bir salonda gerçekleştirilen düğün töreninde çiftlerin nikahını Belediye Başkanı Mehmet Tutal kıydı.

Nikah şahidi olan Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, genç çiftelere mutluluk dileyerek, “Çiftimizi kutluyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Allah, mesut, bahtiyar etsin.” diye konuştu.

Düğün törenine, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sait Çalik, çok sayıda partili ve davetliler katıldı.

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