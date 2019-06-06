AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı'nda bayramlaşma

KONYA (AA) – AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı, bayramlaşma programı düzenledi.

Belediye düğün salonundaki programa, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ile partililer katıldı.

Sorgun, dünya nüfusunun 2 milyara yaklaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Elhamdülillah, ülke olarak şehrimizde bir şey olmadı ama dünyanın başka bir ülkesinde bir Müslümanın ayağına diken battığında bundan acı duymuyorsak kamil iman sahibi değiliz. Biz binanın tuğlalarıyız. Biz samimiyetle çalışır, sonucunu Allah'a bırakırız. İstanbul seçimleri çok önemli. Bayram tatili için İstanbul'dan gelen hemşehrilerimizle mutlaka görüşüp, bunun önemini anlatmamız lazım, mutlaka sandığa gitmeliler."

İlçe Başkanı Kemalettin Atalay da teşkilat olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, herkesin bayramını kutladı.