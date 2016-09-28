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AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Hafik'te

28 Eylül 2016 Çarşamba, 15:58
AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Hafik'te

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SİVAS (AA) – AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Hafik ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Hafik Kaymakamı Abdullah Özadalı ve Belediye Başkanı Mitat İlhan eşliğinde Hafik Sanayi Sitesi ile ilçe yollarında süren çalışmaları inceleyen Soluk, yapılan çalışmalar ve yapılması gerekenler konusunda bilgi aldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İlhan, yeni içme suyu hattıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini, yollara parke taşın döşenmesinin büyük bir oranda tamamlandığını söyledi.

Sanayi sitesinde gelecek dönemlerde daha kapsamlı bir çalışma planlandığını anlatan İlhan, “İlçe mezarlığımızın ve atık su arıtma tesisinin olduğu noktaya kadar olan kısımda asfaltlanma çalışma yapılacak. Çalışmalarımıza vereceği desteklerden dolayı sayın vekilimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Soluk, sanayi sitesindeki esnafla da bir süre sohbet etti.

Hafik

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