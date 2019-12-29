AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da
SİVAS (AA) – AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara'da çeşitli temaslarda bulundu.
AK Parti Zara İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Soluk, İlçe Başkanı Ahmet Okur ve yönetimi ile bir süre sohbet etti.
Daha sonra beraberindeki heyet ile inşaatı devam eden Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu binasında incelemelerde bulunan Soluk, öğretmenevi müdürü Behlül Koçtepe'den bina hakkında bilgi aldı.
Ziyaret sonrası AA muhabirine açıklama yapan Soluk, "Öğretmenevimizin inşaat kısmı tamamlandı, bir kaç düzenleme işi ve tefrişat işleri kaldı. Yakın zamanda öğretmenevimiz hizmete açılacaktır. Diğer taraftan 24 Aralık tarihinde 642 konutluk toplu konut için ihale gerçekleştirildi. 2020 yılının ilk yarısında inşaatına başlanılacak. İlçemize hayırlı olsun." dedi.
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AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da
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