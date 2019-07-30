AK Parti Sivas Milletvekilleri Şarkışla'da
SİVAS (AA) – AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk ve Semiha Ekinci Şarkışla ilçesinde incelemelerde bulundu.
Milletvekilleri, beraberindekilerle Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan barajlar ve göletleri yerinde inceledi.
Sulama ve Şarkışla'nın içme suyunu karşılayacak Kanak Boğazı Barajı, Kızılcakışla Barajı ve Merkez Karacaören Göleti'nde incelemelerde bulunan Yılmaz, Soluk ve Ekinci, daha sonra Öğretmen Evinde, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Akıncılar, Altınyayla, Gemerek, Suşehri, Yıldızeli ilçeleri ile Cemel, Gürçayır Belde Belediye Başkanları ve ilçe başkanlarıyla yemekte buluştu.
Daha sonra Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi Seminer Salonu'nda gerçekleştirilen istişare toplantısında, sorunlar ve talepler değerlendirildi.
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