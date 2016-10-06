AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaynarca, görevine başladı

ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığına getirilen İbrahim Yılmaz Kaynarca, görevine başladı.

Kaynarca, AK Parti Eskişehir İl binasında yaptığı basın açıklamasında, 30 asil ve 30 yedek yönetim kurulu üyelerinin titizlikle seçilerek belirlendiğini söyledi.

Makamların geçici olduğunu belirten Kaynarca, “Bu bir bayrak yarışıdır. Bir zaman sonra daha başarılı, daha dinamik ekipler görev yapacaktır. Biz, üye listemize kattığımız yeni kanlarla sahada çok daha verimli olacağımızı düşünüyoruz. Bunu hem partimiz, hem de rakiplerimiz görecektir.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı mezunu ve 2 çocuk babası olan Kaynarca, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bölümünde tez çalışmasını sürdürüyor.