Ana Sayfa   >   Genel   >   AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaynarca, görevine başladı

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaynarca, görevine başladı

06 Ekim 2016 Perşembe, 12:28
AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaynarca, görevine başladı

Benzer Konular

Hibrit otomobilde ÖTV indirimi
Hibrit otomobilde ÖTV indirimi
Eskişehir ile Lefkoşa "kardeş şehir" oldu
Eskişehir ile Lefkoşa “kardeş şehir” oldu
"Lexus" Eskişehir'de tanıtım yaptı
“Lexus” Eskişehir'de tanıtım yaptı

ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığına getirilen İbrahim Yılmaz Kaynarca, görevine başladı.

Kaynarca, AK Parti Eskişehir İl binasında yaptığı basın açıklamasında, 30 asil ve 30 yedek yönetim kurulu üyelerinin titizlikle seçilerek belirlendiğini söyledi.

Makamların geçici olduğunu belirten Kaynarca, “Bu bir bayrak yarışıdır. Bir zaman sonra daha başarılı, daha dinamik ekipler görev yapacaktır. Biz, üye listemize kattığımız yeni kanlarla sahada çok daha verimli olacağımızı düşünüyoruz. Bunu hem partimiz, hem de rakiplerimiz görecektir.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı mezunu ve 2 çocuk babası olan Kaynarca, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bölümünde tez çalışmasını sürdürüyor.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı eskişehir İbrahim Yılmaz Kaynarca

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Netwifi