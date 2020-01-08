AK Parti Teşkilatından Mustafa İlmek'e hayırlı olsun ziyareti
KAYSERİ (AA) – AK Parti İlçe Koordinatörleri ve İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeleri, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
İlçe Koordinatörleri Mehmet Ersu, Sadi Kara ve Sait Güneş, İlçe Başkanı İsmail Tekinsiz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İlmek’i makamında ziyaret ederek AK Parti'ye geçişinden dolayı hayırlı olsun dileklerini iletti.
Belediye Başkanı Mustafa İlmek ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "İnşallah daha da güçlenerek hep birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Projelerimizle ilçemizi kendi kabuğundan çıkarıp cazibe merkezi olması için uğraşıyoruz." dedi.
İlmek ve konukları, ziyaretin ardından AK Parti'nin haftalık olağan Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.
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