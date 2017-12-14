AK Parti Yaşar İslam’da karar kıldı
Aralık sonunda yapılacak olan ilçe kongresinde AK Parti Gemlik İlçe Başkanı adayı Yaşar İslam olarak açıklandı. Yaşar İslam’ın dışında Ali Aykut Türe ve Murat Yavuz da ilçe başkanı aday adayı olarak Ankara’ya gitmişti. AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Zafer Işık’da 3 ismi Ankara’da yalnız bırakmadı. Yaşar İslam’ın aday olarak belirlenmesinden sonra kongre çalışmaları ve liste görüşmeleri de hız kazandı.
İslam, “Gemlik’in ve genel merkezimizin bize olan teveccühüne teşekkür ediyorum. Bize güvenenleri karşılıksız bırakamazdık. Gemlik’in önceliklerinin ve beklentilerinin farkındayım. Buna göre çalışacak, istişare yoluyla karar alacağım. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan da, bu şekilde davranarak Türkiye’nin iç ve dış ihanetlerden savunmuştur. Bizler de, genel başkanımızın temsilcisi olarak, aynı şekilde hareket edeceğiz’’ dedi.
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AK Parti Yaşar İslam’da karar kıldı
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