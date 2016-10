AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kocadan, Karamanı ziyaret etti

Kamu yatırımları ve belediye yatırımları ile son yıllarda büyük değişim ve gelişim yaşayan Karaman’ın dört bir yanına çalışmalar devam ediyor. Takriben 14 yıldır yerel yönetimler ve şehircilik konusunda “Marka Şehirler” projesi ile Türkiye’nin 81 ilinde manâlı adımlar atan AK Parti hükümetleri, bir yanlamasına da şehirlerde gerçekleşen yatırım ve hizmetleri uygun inceleyerek an be an peşine düşüp takip ediyor. Bu bağlamda AK Parti Genel Merkez Lokal Yönetimler Başkan Yardımcısı, 24. dönem Eskişehir Milletvekillerinden Salih Koca, Karaman’a bir ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Salih Koca, Belediye Başkanı Ertuğrul Işine Düşkün, AK Parti İl Başkanı Nazmi Meşhur ve İl Genel Meclis Başkanı Celalettin Güngörer ile birlikte Karaman’da tamamlanan ve devam eden yatırımları uygun inceledi.

Çalışmalar sırasında konuşan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Salih Koca, “AK Parti olarak kalkınma yerelde başlar anlayışı ile Türkiye’nin 81 ilinde önemli hizmetler gerçekleştirdik. Karaman’da bu illerimizden birisi. Karaman’ın her köşesinde fazla kayda değer yatırımlar ve büyük projeler hayata geçirilmiş vaziyette. Alanda yürütülen çalışmalara baktığımız vakit Karaman Belediyesi bu noktada üstün bir performans gösteriyor. Bu şart bizler için epeyce tatmin verici” dedi.

Karaman’ın her köşesinde ayrı bir çalışmanın kesintisiz bir şekilde devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’da, “Milletimizden aldığımız kuvvet ve takviye ile, teşkilatımızın ve hükümetlerimizin de destekleri ile son yıllarda marka kent olma yolunda kayda değer mesafeler kat ettik. Şehrimizin ve ülkemizin her alanda daha iyi noktaya gelebilmesi için azimle ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

İncelemelerden sonradan AK Parti Genel Merkez Lokal Yönetimler Başkan Yardımcısı Salih Koca’yı makamında ağırlayan Belediye Başkanı Ertuğrul Gayretli, Koca’ya ziyaretin anısına hediyeler ibraz etti.