NEVŞEHİR (AA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili bazı Avrupa ülkelerinden yapılan açıklamalara ilişkin, "Kendi ülkelerinde böyle bir durum olduğunda başkanlara görevden el çektiriyorlar, onlarca örneği var. Bizde olduğu zaman bütün bu kötülüklerin fikir özgürlüğü kapsamında görülmesini istiyorlar. Bu da ikiyüzlülüktür, çelişkidir." dedi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki bir otelde düzenlenen "AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı"na katılan Özhaseki, basına kapalı gerçekleştirilen oturumun ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarındaki görevlendirmeleri değerlendiren Özhaseki, Avrupa ülkelerinde hakkında daha hafif suçlamaların olduğu belediye başkanlarının görevden alındığını söyledi.

– "Terör örgütlerine kucak açıyorlar"

Özhaseki, Türkiye'de terör örgütüne destek veren, haklarında 31 ayrı soruşturma ve kovuşturma bulunması dolayısıyla görevden alınan belediye başkanları konusunda tepki gösterilmesini ikiyüzlülük olarak nitelendirerek, şöyle devam etti:

"Avrupa Birliğinin terör örgütü hususundaki tavrını ikiyüzlü ve çelişkili buluyoruz. Bir taraftan burada eli silahlı katil sürüsü var, bunlara destek verenler de belli. Ne yazık ki bunlar AB ülkelerinde cirit atıyorlar. Geçtiğimiz seçim öncesinde seçilmiş belediye başkanlarımızın, milletvekillerimizin ve bakanlarımızın bile konuşmasına rıza göstermeyenler, bakanlarımızla vatandaşlarımızın buluşmasına mani olan AB ülkeleri, üzülerek söylüyorum ki terör örgütlerine kucak açıyorlar. Kendi ülkelerinde böyle bir durum olduğunda başkanlara görevden el çektiriyorlar, onlarca örneği var. Bizde olduğu zaman bütün bu kötülüklerin fikir özgürlüğü kapsamında görülmesini istiyorlar. Bu da ikiyüzlülüktür, çelişkidir. Fransa'nın Hesdin belediye başkanı, iki plastik mermili tabanca alması ve evrakta sahtecilik suçundan görevden alındı. 2018 yılında İtalya'da Riace belediye başkanı evrakta sahtecilik suçlamasıyla mahkeme kararı olmadan hem görevden alındı hem de ev hapsi verildi."

– "Bunu söylemek için saf olmak lazım"

İngiltere, ABD ve Rusya'da da bu tür suçlamalara maruz kalan belediye başkanlarının görevden alındığına dikkati çeken Özhaseki, "Şunu söylerseniz herkes size güler, 'Bu görevden alınanların terör örgütü ile uzaktan yakından ilgisi yok. Sempati beslemezler, destek de vermezler.' Herhalde bunu söylemek için saf olmak lazım. Tüm Türkiye o zaman size güler. İçişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu uygulamayı son derece yerinde buluyoruz. Terör örgütü büyük darbeler yemiş, bitme noktasına gelmişken onları güçlendirecek, cesaretlendirecek adımların atılmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığınca alınan kararın anayasaya uygun, doğru ve yerinde olduğunu aktaran Özhaseki, seçilmiş olmanın suç işleme özgürlüğü vermediğini dile getirdi.

Özhaseki, söz konusu üç belediye başkanının, "terör örgütü kurmak, üye olmak, teröristlere yardım ve yataklık, terör propagandası yapma, suçu ve suçluyu övmek, görevi kötüye kullanma" suçlarından haklarında açılan soruşturma ve kovuşturmalar gereği görevden alındığını anlattı.

– "Seçilmiş olmak insanlara suç işleme özgürlüğü vermez"

Anayasa ve yasa hükümlerinin açık ve net olduğuna dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu yasalar, 'belediye başkanları hakkında eğer soruşturma ve kovuşturma yapılıyorsa İçişleri Bakanlığı lüzumlu gördüğü hallerde başkanlara el çektirir ve durumunu iki ayda bir denetler' diyerek, net olarak bu konuda bir tavır ortaya koyuyor. Bu belediye başkanlarının son birkaç ayda bile terörist cenazelerine gittiğini, terör örgütünün marşı söylendiğinde ayağa kalkıp hazır olda bulunduğunu, cadde sokaklara terörist isimlerinin verildiğini, Kandil'de olanların yakınlarının belediyelerde işe alındığını, şehit yakınlarının da işlerinden çıkarıldığını görüyoruz. Seçilmiş olmak insanlara suç işleme özgürlüğü vermez. Belediye başkanlarını seçenler mahalli, müşterek ihtiyaçlarımızı karşılasın, hizmet etsin diye seçerler. Hırsızlık yapsın diye seçmezler, dağdaki terör örgütüne para çalıp göndersin diye seçmezler. Teröristlere lojistik destek versin, terör örgütünün arkasında dursun, cesaret versin, güçlendirsin diye seçmezler. Belediye başkanı seçilmişseniz birinci önceliğiniz vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bunun dışında başka yollara tevessül ederseniz kanun gelip yakanıza yapışır."

Öte yandan, 23 Ağustos'ta başlayan "AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı" sona erdi.

Toplantıya katılan parti yöneticileri ve belediye başkanları, Kapadokya bölgesinin bazı tarihi merkezlerini ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.