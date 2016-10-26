AK Parti yerel yönetimler toplantısı Akyurt'ta yapıldı

ANKARA (AA) – AK Parti Ankara İl Başkanlığının düzenlediği Ekim Ayı Yerel Yönetimler Toplantısı, Akyurt ilçesinde gerçekleştirildi.

Akyurt Ankara Evi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz, diğer ilçelerde yerel yönetimlerde görev alan AK Partili yetkililer katıldı.

Ayantaş, toplantıda, göreve geldikleri günden itibaren hayata geçirdikleri projelerle çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlçenin altyapısını büyük oranda tamamladıklarını dile getiren Ayantaş, “Kişi başına 31 metrekare yeşil alan ile park sayısında hızlı bir artış gerçekleştirdik. Hiçbir yere borcu bulunmayan az sayıdaki belediyeden biriyiz. TOKİ’nin 336 konutu ile konut ihtiyacına çözüm bulduk. 3 bin metrekarelik arsalarla konut sitelerinin önünü açtık. Tüm resmi kurumlarımızın kendine ait binalarda hizmet vermesini sağladık. Kültür Merkezi 2010 yılında hizmete açıldı ve her türlü etkinliğin merkezi oldu. Belediye hizmet binamız tamamlanmak üzere. İlçemizde var olan 85 dersliğin sayısını 285’e çıkardık.” diye konuştu.

Gürbüz ise “Toplantımız çok verimli geçti, güzel projeler tasarlandı, toplantıya katılan misafirlerimize teşekkür ediyor, başarılı çalışmalar diliyorum.” dedi.