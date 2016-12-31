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AK Parti yönetimi, vali yardımıcısı Yıldızhan'ı ziyaret etti

31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:15

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SİVAS (AA) – AK Parti Sivas il yönetimi yeni vali yardımcısı Yeliz Yıldızhan’ı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Başkanı Ziya Şahin, Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci, Gençlik Kolları Başkanı Burak Kuruçay, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu ve İl Yönetim Kurulu üyeleri Sivas Vali Yardımcılığına atanan Yeliz Yıldızhan ve Zihni Yıldızhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldızhan, Sivas’ta görev yapacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sivas

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