AK Parti Zara İlçe Başkanlığı birlik toplantısı düzenlendi

SİVAS (AA) – AK Parti Zara İlçe Başkanlığı tarafından birlik ve beraberlik toplantısı düzenlendi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, "Toplu konut, kent meydanı, hızlı tren gibi hizmetlerimizi önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yeni ilçe başkanımız ve oluşacak yönetimine başarılar diliyorum. Birlikte çok güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum." dedi.

AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur ise "Her zaman ilçemize ve davamıza hizmet için çalışacağız. Bu süreçte bugüne kadar emek veren tüm ilçe başkanlarımızla ve yönetimlerimizle bağlarımızı güçlü tutacağız. Kuruluşundan bugüne emeği geçen, görev yapan teşkilatlarımıza, yönetimlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Toplantıda konuşan eski ilçe başkanları da birlik, beraberlik mesajı verdi.

Konuşmaların ardından Soluk, AK Parti Zara İlçe Başkanı olarak görev yapan ilçe başkanları ile birlikte asker selamı verdi.