AK Parti’de kongre hazırlıkları tamamlandı

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ve beraberindeki heyet, AK Parti’nin Ankara Arena Spor Salonu’nda yarın gerçekleştireceği 3. Mucizevi Büyük Kongre öncesi yapılan hazırlıkları inceledi. Yapılan hazırlıklara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda yer alan Ataş, AK Parti’nin kongrelerinin defalarca coşkuyla heyecanla ve büyük katılımlarla gerçekleştiğini belirterek, “Bu kongremizle ilgili hazırlıklarımız uzun bir zamandan beri devam etmekte.15-20 jurnal süre içerisinde salon hazır hale gelmiş durumda yarın için. Yarın inanıyorum fakat büyük bir coşkuyu telaşı Türkiye olarak defalarca birlikte yaşayacağız” diye konuştu.

“Kongremizin bin 470 delegesi var”

“Kongremizin bin 470 delegesi var” ifadesini kullanan Ataş, “Delegelerimizin tümü illerimizden seçilmiş delegeler. Bu delegelerimizin tümü gösteri edildiler. Yerlerini almış olacaklar. Kongremize 81 ilimizden bugüne dek ama kongrelere yapılan katılımın en yükseği yapılmış olacak. Bin 565 otobüs bize bildirildi illerden katılım noktasında. Bu da yaklaşık olarak 60 binin üstünde bir insan aramak. 7 bin davetiye basıldı. Bu davetiyeler yerlerine ulaştırıldı. Davetiyeler kimlere dağıtıldı? Türkiye genelindeki sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine. Bunu halkla ilişkiler başkanlığımız organize etti ve davetiyeleri onlar dağıttılar. Hem sosyal politikalar başkanlığımız kendilerinin dağıtacağı şehit gazi aileleri, engelli kardeşlerimiz ve onların ast oldukları sivil toplum örgütleri o kardeşlerimiz ağırlama edildi. 260’a yakın tanıdık olmayan misyon şefleri büyükelçilere dış ilişkiler birimimiz davetiyelerini dağıttılar” açıklamasında bulundu.

“Salonun dışarıda kongreyi izleyebilme imkanını arzetmek için resmileşmiş çadırımız var”

Ataş, şunları kaydetti:

“Her kongrede olduğu gibi salonun dışarısında da gelen kardeşlerimizi, misafirlerimizi, illerden gelen arkadaşlarımızı salonun dışında kongreyi izleyebilme imkanını arzetmek için sabit çadırımız var. Ayrıca açık alanda ilk kez bu kongrede edinmek üzere kongreyi izlemek üzere kurulacak led ekranlar var. Salona giremeyen kardeşlerimiz kongremizi lüzum çadırdan gerekse Gençlik Parkının anında yanına yer alan sokak üzerinde izleme imkanını bulabilecekler. Bugüne değin bize dönüş yapıp kongreye katılacaklarını gösteren 98 yabancı heyet katılımı bekleniyor Ankara’da yer alan. Bunlardan 44 adam başına büyükelçi, 43 tanesi büyükelçilik temsilcisi, 11 tanede tanıdık olmayan sivil toplum kuruluşu kongremize katılacaklarını bize tasdik ettiler. Hem takriben 800 basın mensubu kongremizi izlemek üzere bizlere bildirimde bulundular. Bunlardan 704 parça başına milli basın, 105 tane de tanıdık olmayan basın mensubu kongremizi takip edecekler. Salonumuzda yaklaşık bin 700 kişilik bir ekip organizasyonu yönetecek. Bu personelin yaklaşık 400’ü partili görevlilerimiz, öteki arkadaşlarımız illerden gelen bin 565 otobüsün heyet başkanı olarak keza diğer görevlerde görevlendirilmiş arkadaşlar.”

“Tahminen 100 bin civarında bir katılım bekliyoruz”

“Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız salona girerlerken dışarıda birikmiş olan kalabalığa bir hitap yaptıktan sonradan salona girerler diye bekliyoruz” diyen Ataş, “Bu kongremize önceki dönem Cumhurbaşkanımız, önceki dönem Başbakanımız, önceki dönemlerde atama yapan Meclis Başkanlarımız, önceki dönem bakanlarımız, 22.23.24.25. dönemdeki milletvekillerimiz, partimizin kuruluşundan bugüne dek atama yapmış il başkanlarımız ve mevcut il başkanlarımız katılacaklar. İl, ilçe, belde başkanlarımız, belediye başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, 450 tane sivil toplum kuruluşu, siyasi partilerimiz. 8 tane siyasi partimiz dönüş yaptılar bu kongreye katılacaklar. Yaklaşık Olarak 100 bin civarında bir katılım bekliyoruz. Kongremizdeki gerek Başbakanımızın gerekse kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın genel başkan adayı olarak kongremize sunulacak. İnşallah kongrede seçilmiş olacak” ifadelerini kullandı.

“7 coğrafi bölgeyi temsilen kız ve erkek çocuklardan oluşan 14 karakter çocuk grubu, yöresel kıyafetleriyle Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Başbakanımızı karşılayacaklar”

Ataş, konuşmasının şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız hitap ederlerken muhabere diliyle onların konuşmalarını tüm kamuoyuna sunacak ekipmanlarımız olacak. Hem simultane çeviri olarak İngilizce ve Arapça konuşmalar yansıtılmış olacak. Şehit yakınları ve gazi aileleriyle, engellileri temsilen de şuana dek 219 civarında katılım noktasında teyitte bulunan davetlilerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın salona girişlerinde salonun iç kısmında 7 coğrafi bölgeyi temsilen kız ve erkek çocuklardan oluşan 14 karakter çocuk grubu, bölgesel kıyafetleriyle Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Başbakanımızı karşılayacaklar, çiçek ibraz edecekler. Buda çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğimiz olduğunu Türkiye’yi gelecekte onlara itimat edeceğimizi simgeleyen görselimiz olacak. Bu çalışmalarda bugüne dek bize katkı maddesi sunan ve birlikte organize ettiğimiz, çalışmaları yürüttüğümüz genel merkez teşkilat başkanlığımız başkanlığında hepsiyle birlikteyiz. Diğer birimlerden bize katkı sağlayan Kadın ve Gençlik Kolları Genel Merkez Başkanlığımız, Sosyal Politikalar Genel Başkanlığı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkanlığımız, Medya Tanıtım Başkanlığımız, genel sekreterliğimiz bütün arkadaşlar kendi ekipmanlarıyla bu çalışmalara takviye sağladılar. Ankara Valiliğimiz, Ankara Emniyetimiz ve güvenlik noktasında birkaç gün öncesinden başlayıp yarın kongremiz bitinceye değin bize yardım sağlayacak olan tüm güvenlik birimlerimize keza teşekkür ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ekipmanlarının bize lojistik destekleri oldu teşekkür ediyoruz.”

“Yeni bir müzik bu kongrede kullanmıyoruz”

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Ataş kongrede yeni bir şarkının kullanıp kullanılmayacağına ilişkin, “Bizim defalarca kullandığımız şarkılarımız var. Yeni bir şarkı yok. Yeni bir müzik bu kongrede kullanmıyoruz. Kullandığımız müzikleri kullanmaya devam edeceğiz. ‘Dombra’ bizim Sayın Cumhurbaşkanımızla, kurucu genel başkanımızla özdeşleşen bir tutam bunu yarın çalacağız. Daha önceki seçimlerde kullandığımız ‘benzer dağın yeliyiz biz’ müziğini kullanacağız” dedi.

“Ben Sayın Davutoğlu’nun katılacağını tahmin ediyorum”

Davet edilen önceki cumhurbaşkanı ve başbakanlardan kimlerin katılacağı sorusuna Ataş, “Takdir kendilerinin. Ben Sayın Davutoğlu’nun katılacağını varsayım ediyorum. Onay ettiler. Sayın 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey’e davetiyesini gönderdik. Keza Başbakanımız Genel Başkanımız Binali Yıldırım Bey telefonla da gösteri ettiler. Katılıp katılmayacakları noktasında bir onaylama az önce almadık. Fakat biz katılımlarını bekliyoruz” cevabını verdi.

Ataş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Başbakan Şimşek’ın birlikte salona girip, salondakileri birlikte selamlayacaklarını açıklama etti.

Salona, ‘Millete Efendilik İçin Değil Millete Hizmete İçin Varız’, ‘Kutlu Dava Güçlü Türkiye’, ‘Sağlam İrade Kurucu Lider’, ‘Defalarca Birlikte Yeni Hedeflere’, ‘Değişimin Lideri Milletin Partisi’, ‘Sağlam İrade Kuvvetli Türkiye’ sloganlarının yer aldığı pankartlarda asıldı. Keza AK Parti Gençlik Kollarının ‘Yürüyeceksin Gençler Yürüyecek Arkandan’ afişi de salonda yer alıyor. Salona, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk bayrağı, AK Parti bayrağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Şimşek’ın fotoğrafları da asıldı.

Pelin Üzek – Cem Geçimini Sağlama – Fatih Erdoğan

