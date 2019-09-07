AK Parti'de nöbetçi vekil uygulaması
KAYSERİ (AA) – AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen "nöbetçi vekil" uygulamasına katılan Tamer, Türk milletinin her türlü badireyi atlatabilecek güçte olduğunu söyledi.
Türkiye'nin güvenliğinin Suriye'den başladığını belirten Tamer, şunları kaydetti:
"Suriye'de büyük bir sıkıntı söz konusu. Son günlerde İdlib ön plana çıkmıştır. İdlib'te bir katliam vardır. Bu katliamı da, Türkiye Cumhuriyeti olarak durdurmak durumunda olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Aslında Türkiye'nin sınırlarındaki bu hareketlilik bu savaş bekasına sirayet etmektedir. Beka problemi ortaya çıkmaktadır. Zaman zaman hep bunu ifade ettik ama çeşitli kesimler beka probleminin yok olduğunu ifade ediyorlar. Genel anlamda baktığımızda Türkiye'nin güvenliği Suriye'den başlar diyoruz. Misakı Milli sınırları içerisindeki o sınırlarımızı da korumak durumundayız. Allah yolumuzu açık etsin. PKK ile olan mücadelede büyük bir gelişme söz konusu."
Yeni parti kurulacağı iddialarına da değinen Tamer, "Bizim de kulağımıza gelen yeni parti kurulursa 'Kayseri milletvekilleri arasında istifa edecek kimse var mı?' diye sorabilirsiniz. Benim kanaatime göre kesinlikle şu andaki milletvekilleri içerisinde istifa edip de bir başka partiye geçecek milletvekili yoktur. Şahsım adına da yok." dedi.
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