AK Parti’den Abdullah Gül açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ünal, Abdullah Gül’ün KHK açıklamalarıyla ilgili bir soruya ‘AK Partili olduğunu düşündüğümüz, dolayısıyla bizim bir ilkemiz vardır, dostlarımızın medya üzerinden konuşması bizi üzer’ dedi.

Ünal’ın açıklamalarından önemli başlıklar:

Tek tip kıyafetle ilgili PKK’nın elebaşları ne diyorsa maalesef CHP de aynısını söylüyor. O gece darbe suçundan suç üstü yakalananların devletin bekasına dönük girişim içinde bulunan terörsitlere yönelik bir düzenleme yapıldı. Yine aynı Kılıçdaroğlu burada o teröristlerin hakkını savunuyor. Bir kere de milletin yanında olsun.