AK Parti'den cezaevinde anneleriyle kalan çocuklara giysi yardımı
KIRIKKALE (AA) – AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ve partililer, cezaevindeki mahkum ya da tutuklu anneleri ile birlikte kalan çocuklara kışlık giysi yardımında bulundu.
AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dağdelen, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin ile Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkum ve tutuklu anneleri ziyaret etti, kışlık giysi ve çeşitli yardımlarda bulundu.
Dağdelen, anneleri ile demir parmaklıklar arkasında hayatlarını devam ettirmek zorunda kalan masum yavrulara her zaman destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.
Çocukların yüzlerine bu soğuk kış günlerinde sıcak bir tebessüm kondurmak istediklerini dile getiren Dağdelen, "AK Parti olarak hangi koşul ve ortamda olursa olsun, çocuklarımızın geleceğe sağlıklı bakmaları ve mahrumiyet duygusu yaşamamaları temel arzumuz ve hedefimizdir." ifadelerini kullandı.
-
“Oyuncak kardeşliği” köy okulu öğrencilerinin yüzünü güldürdü
-
Türk hekimden sıra dışı pankreas kanseri operasyonu
-
AK Parti'den cezaevinde anneleriyle kalan çocuklara giysi yardımı
-
Karaman'da nakliyecilerden dijital takograf protestosu
-
Ermenek Belediyesinin karla mücadele çalışmaları
-
Ankara'nın yeni bir “üniversite hastanesi” oldu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.