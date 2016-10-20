AK Parti'den Çubuk Muhtarlar Derneğine ziyaret

ANKARA (AA) – AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Baki Demirbaş ve yönetim kurulu üyeleri, Çubuk Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla gerçekleşen ziyarette konuşan İlçe Başkanı Demirbaş, muhtarların devletle vatandaş arasında bir köprü oluşturduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara büyük önem verdiğini ve muhtarlarla sık sık toplantılar düzenlediğini hatırlatan Demirbaş, terör örgütü FETÖ mensupları tarafından 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe kalkışmasına karşı bazı muhtarların vatandaşa öncülük ettiğine de dikkat çekti.

Konuşmasında ilçedeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Demirbaş, “Belediye Başkanımız Tuncay Acehan ile birlikte Adalet Bakanımız ile görüştük. İnşallah 600 dönümlük bir alana cezaevi yapılması noktasında önümüzdeki süreçte çalışmalar başlayacak. Ayrıca özel halk otobüslerin Yıldırım Beyazıt Çubuk Külliyesi’ne kadar gidebilmesi içinde yeni bir hat oluşturma noktasında gerekli izinler alındı.” diye konuştu.

Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Şan ise, muhtarların vatan için ölmeye her zaman hazır olduğunu belirtti.

Şan, “Allah bir daha 15 Temmuz yaşatmasın, devletimize ve milletimize zeval vermesin. Biz muhtarlar olarak vatandaşlarımızın isteklerini, taleplerini ve sorunlarını yetkili makamlara iletme gayreti içerisinde görevimizi sürdürüyoruz. Bize verilen emanetin süresi bitene kadar halkımızın sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalarımıza dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.