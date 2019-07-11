AK Partiden kan bağışı
KAYSERİ (AA) – AK Parti İl Başkanlığın tarafından "Kan bağışı hayat kurtarır" sloganıyla kan bağışı gerçekleştirildi.
AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen etkinlikte İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, il yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları başkan yardımcıları, ilçe belediye başkanları ve partililer kan bağışında bulundu.
Başkan Çopuroğlu kan bağışı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hiçbir şeye ihtiyacınız olmasa bile bir gün kana ihtiyacınız olur, bunu da sadece başkasından alabiliyorsunuz. Türkiye'de yılda 3 milyon ünite kana ihtiyaç oluyor araştırmalar neticesinde bunun yüzde 80 civarı gönüllü bağışlarla karşılanıyor." dedi.
Emeği geçenlere teşekkür eden Çopuroğlu kan bağışının akşama saatlerine kadar devam edeceğini vurguladı.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da her üç ayda bir kan verdiklerini ifade ederek vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.
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