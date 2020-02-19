AK Parti'den Kırşehir'deki 33 eski ilçe başkanına teşekkür belgesi
KIRŞEHİR (AA) – AK Parti Genel Merkezi tarafından Kırşehir'de farklı tarihlerde görev 33 eski ilçe başkanına teşekkür belgesi gönderildi.
AK Parti Kırşehir İl Başkanlığının ilçelerde düzenlediği toplantılarda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı olarak gönderilen teşekkür belgeleri teslim edildi.
İl Başkanı Muzaffer Aslan, merkez ilçe başkanlığı toplantısında yaptığı konuşmada, önceki dönemlerde fedakarca görev yapmış ilçe başkanlarının hizmetlerinden dolayı "teşekkürname" adı verilen belgelerle onurlandırıldığını belirtti.
2002 yılında çıktıkları hizmet yolunda fedakarca çalışan her bir AK Partilinin değerli olduğunu vurgulayan Aslan, "Kırşehir teşkilatı olarak her platformda hükümetimizin yatırımlarının şehrimize getirilmesi için öncü olduk. İlçe başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız şehre hizmet etme noktasında gayret gösterdi. Kırşehir teşkilatı olarak bizler AK Parti Genel Merkezi olarak ise yöneticilerimiz ahde vefa noktasında asla duyarsız davranmadılar." ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından daha önce Kırşehir merkez ilçe başkanı olarak görev yapan 7 partiliye teşekkür belgeleri takdim edildi.
İl Başkanı Muzaffer Aslan eski ilçe başkanlarından Burhan Yıldız'a, Teşkilat Başkanı Berat Bıçakcı, Mehmet Şahin'e, İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi, Şaban Çelik'e, Belediye Meclisi Grup Başkanı Abubekir Koçyiğit, Hilmi Güzel'e, Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, Şuayip Soysal'a, Eski Çiçekdağı ilçe başkanı Hikmet Kılıç ise Bilgehan Altaş'a belgelerini verdi.
-
Gençlerbirliği'nin eski kaptanları, başkent derbisini değerlendirdi
-
Ankara'da polisten kaçan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı
-
Petrol Ofisi Pazarlama Yöneticisi Alakoç, “Türkiye'nin En Etkin 50 CMO”su arasında
-
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan terörle mücadelede kararlılık vurgusu
-
Akıncılar'ın eski belediye başkanlarından Yüksel Çelen hayatını kaybetti
-
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kırşehir Şubesi, kuruluş yıl dönümünü kutladı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.