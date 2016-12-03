ak-partiden-medovaya-ziyaret

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat ve il başkan yardımcısı Mustafa Baran, Medova Hastanesine bahtı açık olsun ziyaretinde bulundu.

Hastane Genel Müdürü Murat Kalafat ve Başhekim Dr. Eyüp Çetin ile birlikte Arat’ı kabul ederek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Medova Hastanesi İcra Kurulu Üyesi Dr. Seyit Karaca, hastanenin yatırım süreci ile ilgili data verdi. Karaca, 2012 yılında arsa alımı ile başlayan sürecin, 2013 Mart ayından itibaren başlayan inşaat aşamasının sonunda 2016 Mayıs ayında hasta kabulüne başladıklarını ifade etti. Karaca, 60 yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 171 hasta yatağı olan tesisin 6 ameliyathanesi, hastalar için oldukça ferah sosyal alanları, son teknolojiye sahip laboratuvarları, dijital görüntüleme cihazları, ameliyathane donanımı ve hasta odaklı hizmet anlayışı ile çalışmaya başladığını dile getirdi.

İl Başkanı Musa Arat ise yaptığı konuşmada, sağlıkta hükümetlerinin 14-15 yıldır yaptığı açılımlar baştan sona özel sektörün de ciddî yatırımlar sunduğunu, bu sayede MEDOVA Hastanesi örneğinde de olduğu gibi ortaya hoş eserlerin çıktığını ifade etti.

Konya’ya değerinde katan her yatırımı ve yatırımcıyı desteklemelerinin görevleri olduğunu, bu yatırımı Konya’ya kazandıran idare heyeti başkanı Seçkin Olcay nezdinde, Berk Grup’a Konya namına teşekkür ettiklerini dile getiren Arat, hastanenin Konya ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.