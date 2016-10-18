AK Parti'den Tepebaşı ilçe belediyesine eleştiri

ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti Tepebaşı ilçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, Türkiye’deki belediyelerin gelirlerinin yüzde 32’sini yatırıma ayırdığını belirtti.

Kaynarca, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Tepebaşı belediyesinin 135 milyon borcunun olduğunu belirterek, bu borcun gelecek yıl 170 milyona çıkmasının tahmin edildiğini kaydetti.

Belediyenin, bütçesinin tamamı kadar bir hızlı borçlanmaya doğru gittiğini anlatan Kaynarca, şöyle konuştu:

“Bu borçlanmanın karşılığında yıllardır kalıcı ne yapılmıştır. Ülke bu kadar hızlı kalıcı eser yaparken, dünyaya örnek olurken, Tepebaşı ilçesinde bu borçlanma hızla artıyor. Kalıcı bir yatırım gelir artırıcı kaynak üretimi için ne yapılabilmiştir. Belediyeler gelirlerinin yüzde 32’sini yatırıma ayırıyorlar. Tepebaşı ilçesine geldiğimizde bu oran yüzde 16’ya düşüyor. Bizim şikayetlerimiz rakamsal olarak bütçede kendisini gösteriyor. Belediyenin yatırımlara destek olacak yeni girişimlerde bulunmasını öneriyoruz.”