AK Partili Denizli Teşkilatından 2023lü dolar göndermesi

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ve partililer, Cumhurbaşkanın ‘dolar bozdurun’ çağrısına uyarak, dövizlerini bozdurdu. Bayramyeri Meydanında buluşan partililer, ellerindeki dövizlerle Denizli halkına çağrıda bulunarak ekonomiye sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. AK Partililer, yanlarında getirdikleri dolarları da döviz bürosunda bozdurarak Türk Lirası’na çevirdi.

Açıklamasında İl Başkanı olarak 2 bin 23 dolar bozduracağını bildiren Filiz, Türkiye’nin hedefinin 2023 olduğunu, bu hedeften korkanlara, 2023 dolar bozdurarak karşılık verdiklerini söyledi.

Filiz, “Bugün burada bulunmamızın sebebi,döviz spekülasyonu ile ekonomimizi çökertmeye çalışıyorlar. Hükümetimiz, gereken yeni önlemleri almıştır ve almaya devam etmektedir. Piyasada durgunluk olduğunu görüyoruz. Durgunluğun bu provokatif etkenlerden kaynaklandığını da biliyoruz. Eğer bu döviz üzerindeki dalgalanma, yani Türk Lirasının değerinde kaybı, Türkiye’nin yapısal sorunlarından kaynaklanıyor olsaydı, durum önemli olarak değerlendirilebilirdi. Lakin özellikle Türkiye dışındaki gelişmelerden ve döviz üzerindeki bazı spekülatif hareketlerden kaynaklanmıştır. Algılarını ekonomimizin çökmeye çalıştığını göstermeye çalışıyorlar. Biz bunları çok açık ve seçik görüyoruz. Ama inanın bunu yapamayacaklar” dedi.

Tankın altına yatarak darbeye izin vermeyen Türkiye milletinin bu nesil oyunlara da müsade vermeyeceğini bildiren Filiz, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın doların yükselmesine aleyhinde, doların bozdurulması yönündeki talimatları üzerine insanlarımız döviz bürolarına, dolar olmak için yok, döviz bozmak için koşuyor. Cümbür Cemaat kendi imkanınca bu seferberliğe yardım oluyor. Vatandaşlarımız dövizlerine bozdurarak, Türk Lirası’nın bedel kaybının önlenmesi için piyasaları rahatlatmaya çalışıyor. Bu adımları atınca birilerinin oyunu bozulacak. Bunlar önce de bunu yaptı. 2007’de de benzer şeyi yaptılar. Lakin başarılı olamadılar, olamayacaklar. Bugün burada, AK Parti Teşkilatı olarak, her şeyden önce bir yurttaş olarak, ülkemizde olan sıkıntılara, kavrama operasyonlarına bitirmek için, devletimizin yanında, Türk Liramıza sahip çıkıyoruz. Dövizlerimizi bozduruyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların arkasından AK Partili yöneticiler ve üyeler döviz bürosuna giderek dolarlarını Türk Lirasına çevirdi. Başkan Filiz, çıkışta makbuzunu göstererek, “doları bozduruyoruz, oyunları bozuyoruz” biçiminde seslendi. Çok sayıda partilinin katılımı nedeniyle döviz bürosunda aşırılık yaşandı.

Uygar Topaloğlu