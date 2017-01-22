AK Parti'li gençler, referandum çalışmalarını başlattı

ANKARA (AA) – AK Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları, nisan ayında yapılması öngörülen anayasa değişikliği referandumu için çalışmalarını başlattı.

AK Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Samet Taşcıoğlu, ilçe binasında yaptıkları haftalık toplantının ardından yaptığı açıklamada, yönetim kurulu olarak anayasa değişikliği referandumu için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yeni anayasayla istikrarlı bir sistemin geleceğini ve bireysel özgürlüklerin koruma altına alınacağını belirten Taşcıoğlu, “Milli iradenin karar alma organındaki varlığı ve egemenliği açıkça tescillenmiş oluyor. Yargının bağımsızlık ilkesi gibi tarafsızlık ilkesi de tescil ediliyor. Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılıyor. Bunun yanı sıra artık bizler, yani genç kardeşlerimiz siyasette daha aktif yer alacak ve söz sahibi olacak.” dedi.

Taşçıoğlu, Anayasadaki değişikliklerin milli iradeyi egemen kılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Yeni anayasa milli iradeyi egemen kılacak. Güçlü Cumhurbaşkanı ve istikrarlı bir yönetim modeli hayata geçiriliyor. Mecliste görüşülen ve ilk tur oylamaları tamamlanan anayasa düzenlemesi ile referandum çalışmalarına startımızı verdik. Bu referandumun Türkiye’nin tarihi dönüm noktalarından birisi olacak. Önümüzdeki süreçte sahada olacağız. Referandum sürecinde ulaşılmadık yer bırakmayacağız. Bunun için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz.”