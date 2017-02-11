AK Partili gençlerin referandum toplantısı

ANKARA (AA) – Ankara’nın Nallıhan ilçesinde, AK Partili gençler referanduma yönelik çalışmalara ilişkin toplantı yaptı.

AK Parti Çayırhan Mahalle Temsilcisi Yılmaz Sevingül, referandum sürecinde, mahalleleri teker teker ziyaret edeceklerini söyledi.

Gençliğin elbirliği içinde çalışmalara destek vererek, yapılacak referandumdan başarılı bir şekilde çıkılmasını sağlamaya çalışacaklarını belirten Sevingül, “Bundan ülkemiz kazançlı çıkacak. Çok başlılık sona erecek. Referamdum için var gücümüzle çalışacağız. Hükümetimizin 2023 hedeflerine ulaşması için tüm çabamızı ortaya koyacağız.” diye konuştu.