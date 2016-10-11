AK Partili kadınlar aşure dağıttı

ANKARA (AA) – Şereflikoçhisar ilçesinde AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

AK Parti Şereflikoçhisar Kadın Kolları Başkanı Aysun Pekmezci, kadın kolları yönetim kurulu üyeleri ve partililer çarşı merkezinde vatandaşlara aşure dağıttı.

Pekmezci, yaptığı konuşmada, aşure gününün temelinde kardeşlik, birlik, sevgi, anlayış ve hoşgörü olduğunu söyledi.

Aşurede farklı tatların bir arada güzel bir lezzete dönüştüğünü belirten Pekmezci, “Toplumda farklılıkları ortaya çıkartarak ayrışmayı değil, birlik ve beraberlik içinde ortak bir tat yakalamayı hedeflemeliyiz. Renkleri, dinleri, kökenleri, cinsiyetleri, milliyetleri ne olursa olsun insanlık ailesinin bir ve bütün olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Kerbela’nın doğru anlaşılması gerektiğini ifade eden Pekmezci, şunları kaydetti:

“Bize düşen vazifelerden biri de Kerbela’dan bir ayrılık gayrılık değil, birlik ve beraberlik çıkarmaktır. Ancak şahit oluyoruz ki son yıllarda İslam coğrafyasında yaşanan olaylar mezhebi, meşrebi ne olursa olsun Müslümanların Kerbela’yı Hz. Hüseyin ve arkadaşlarını hala doğru okumadığını, doğru anlamadığını ortaya koymaktadır. Onun içindir ki bugün etrafımızda nice Kerbelalar yaşanıyor. Kardeş kanı akmaya devam ediyor. Bugüne kadar suçu hep başkalarında aradık. Hep başkalarının sinsi emellerine atıflar yaptık ama artık bir kere de kendimize bakıp nerede hata yaptığımızı sorgulamak durumundayız.”