AK Parti'li Koçak'tan CHP'ye ziyaret

ANKARA (AA) – Gölbaşı Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Gökhan Koçak, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Bülent Elikesik’i ziyaret etti.

Koçak ve beraberindeki partililer, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Elikesik’i ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Ziyarette, TBMM’de kabul edilen anayasa değişikliği de gündeme geldi. Değişiklik teklifine ilişkin muhtemel referandum sürecinin, partilerin karşılıklı anlayışı içinde geçmesi gerektiğini dile getiren Koçak, şunları söyledi:

“Tatlı dil ve güler yüz bütün kapıları açar. Bazen içimizde siyasi çekişmeler olur. Bunlar olacak ama bunları kırma noktasına getirmemek lazım. Önümüzde referandum süreci var. Sizin tabii ki inandığınız değerler ölçüsünde tavrınız net. Bizim mensubu olduğumuz siyasi partimizin tavrı da net. Siyasi büyüklerimizin bazen iyi, bazen nahoş tepkileri olabilir ama bunun bizlere yansımamasını rica ediyoruz. Biz burada birbirimizi tanıyan insanların, arkadaşız, birbirimizi kırmadan, üzmeden çalışabiliriz. Hatta şunu yapalım birbirimize yardım edelim. Bir yere bayrak asılacaksa siz bizim bayrağımızı asın, biz sizin bayrağınızı asalım.”

CHP İlçe Başkanı ve Gölbaşı Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Bülent Elikesik de ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Gölbaşı için birlikte çalışma noktasında her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

Referandum sonrası çıkacak sonuca saygı duyacaklarını söyleyen Elikesik, şu ifadeleri kullandı:

“Allah bizi 15 Temmuz’daki birlikteliğimizden ayırmasın. O birliktelik ki, Türkiye birlikteliğiydi. Tabii ki birtakım düşüncelere hepimiz inanacağız ama Gölbaşı’nda birçok seçim gördük ve Gölbaşı’nda birbirimize karşı en ufak bir saygısızlığımız olmadı. Bundan sonra da bu seviyenin korunacağına ben inanıyorum. Referandum sonunda da sandıktan ne çıkarsa milli iradeye saygı duyacağız.”