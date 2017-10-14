AK Partili Şahin ikinci kez dünya evine girdi

Yaklaşık 3 yıl önce birincil eşi Saniye Şahin’i kaybeden Mehmet Ali Şahin, hayatını Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı döneminde sekreterliğini yapan 39 yaşındaki Zuhal Fırat ile birleştirdi.

Ankara Holiday Inn’de düzenlenen törende çiftin şahitliklerini ise eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz, Mehdi Eker ve Öznur Çalık yaptı.

Törene, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Egzersiz ve Sosyal Emniyet Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve TBMM Idare Amiri Salim Uysal ile çok sayıda misafir katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ise törene katılmadı.

Yasin Erdem