AK Partinin anayasa teklifi içeriğinde neler var?

Anayasa teklifinde şu maddeler yer alıyor:

“MADDE 1- 7/ l 1/ 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 9. maddesine “bağımsız” ibaresinden varisi olmak üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2– 2709 sayılı Kanunun 75. maddesinde bulunan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 3– 2709 sayılı Kanunun 76. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” biçiminde, ikinci fıkrasında yer alan “sorumlu olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 2709 sayılı Kanunun 77. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 77- Türkiye Büyük Ahali Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir benzer günde yapılır.

Süresi biten milletvekili baştan seçilebilir.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule tarafından ikinci oylama yapılır”.

MADDE 5- 2709 sayılı Kanunun 78. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 78– ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesi, düşürülmesi, ölüm ile öteki boşalma hallerinde boşalan üyelikler benzer siyasi partinin yedek milletvekilleriyle doldurulur. Siyasi partilerin tercih çevrelerindeki milletvekili namzet listelerinde bulunup da seçilemeyen adaylar bulundukları sıra alınarak değiştirme milletvekili sayılırlar. Ayrıca siyasi partiler genel seçimlerde her tercih çevresinde en düşük iki edinmek üzere seçilecek milletvekili sayısının beşte biri oranında, bağımsız adaylar ise bir yerine geçen kimse milletvekili adayı gösterirler. Milletvekilliklerinde boşalma olduğu takdirde boşalan üyeliklere ilk olarak o tercih çevresindeki ana aday listesinde bulunup da seçilemeyen yedek milletvekilleri ikame olunur.

Bir seçim çevresinde tüm milletvekilliklerinin aynı siyasi parti adayları göre kazanılmış olduğu hallerde, yerine koyma milletvekili listesindeki adaylar sırayla boşalan milletvekilliğine ikame olunur. Boşalan milletvekilliğinin bağımsız adaylardan olduğu takdirde, bu milletvekilinin oy

pusulasında gösterilen yerine koyma milletvekili adayı, boşalan milletvekilliğine ikame olunur. İkame gerçekleşmedikçe değiştirme milletvekilliği için hiçbir hak oluşmaz. Savaş sebebiyle seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, Türkiye Büyük Insanlar Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir yıl ertelenmesine Meclis karar verebilir. Askıya Alma sebebi ortadan kalkmamışsa, benzer usule göre bu operasyon tekrarlanabilir.”

MADDE 6- 2709 sayılı Kanunun 87. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 87- Türkiye Büyük Insanlar Meclisinin görev ve yetkileri, kanun ayarlamak, başkalaşmak ve kaldırmak; bütçe ve muhakkak hesap kanun tekliflerini karşılaşmak ve benimsemek, para basılmasına ve savaş ilamına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Halk Müziği Meclisi üye bütün sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel bağışlama ilâmna karar saptamak ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”

MADDE 7- 2709 sayılı Kanunun 98. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve kenar başlığı metinden çıkarılmıştır.

“MADDE 98- Türkiye Büyük Halk Meclisi kesin bir konuda Meclis araştırması ve genel mülâkat yapabilir; milletvekilleri yazılı soru sorabilir.

Meclis araştırması, muhakkak bir konuda veri edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. Genel görüşme, toplumu ilgilendiren emin bir konunun Türkiye Büyük Insanlar Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. Genel röportaj ve Meclis araştırmasına yürütme namına herhangi bir temsilci katılamaz. Yazılı soru; yazılı olarak en geç onbeş gün içerisinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılmış olarak soru sormalarından ibarettir. Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve

kapsamı ile araştırma usülleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.”

MADDE 8- 2709 sayılı Kanunun 101. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 101-Cumhurbaşkanı, kırk yaşım doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, doğuştan Türk vatandaşı olanlar arasından, aracısız insanlar göre seçilir. Cumhurbaşkanının tayin süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla’iki kere Cumhurbaşkanı

seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına ya da birlikte minimum yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Irk Meclisi üyeliği sona erer. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu bölge namzet Cumhurbaşkanı seçilir. Ilk oylamada bu yetişkinlik sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikirci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki namzet katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan namzet Cumhurbaşkanı seçilir. İkinci oylamaya katılmaya adalet şampiyon adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya tarafından ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Namzet, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Seçimlerin tamamlanamaması halinde mevcut Cumhurbaşkanı yenisi seçilinceye dek görevine devam eder. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir.”

MADDE 9- 2709 sayılı Kanunun 104. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 104- Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini Ve Türk Milletinin birliğini temsilcilik eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının uyumlu ve ahenkli çalışmasını tedarik eder.

Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının birincil günü Türkiye Büyük Halk Meclisinde başlangıç konuşmasını yapar. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir. Kanunları yayımlar. Kanunları bitmiş görüşülmek üzere Türkiye Büyük Halk Meclisine geri gönderir. Kanunların, Türkiye Büyük Halk Meclisi İçtüzüğünün veya açıklanmış hükümlerinin Anayasaya şekil veya başlıca bakımından tutarsız oldukları gerekçesi ile Anayasa

Mahkemesinde iptal davası açar. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir. Üst düzey kamu yöneticilerini atar ve görevlerine son verir. Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul eder. Milletlerarası andlaşma akdeder ve yayınlar. Tüzük değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar. Ulusal emniyet politikalarını belirler ve zorunlu tedbirleri alır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir. Kesintisiz hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile şahısların cezalarını hafifletir ya da kaldırır. Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan esas haklar, birey hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Curnhurbaşkanhğı kararnamesi ile düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda dobra dobra düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Halk Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz ışık halkası kazanç. Cumhurbaşkanı kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara tutarsız olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.

Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmi Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer. Cumhurbaşkanı hem Anayasada ve kanunlarda bahşedilen seçme ve tahsis görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.”

MADDE 10- 2709 sayılı Kanunun 105. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 105- Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Halk Müziği Meclisi aza tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve aza bütün sayısının beşte üçünün bakımlı oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı olarak isim çekme suretiyle kurulacak onbeş kişin bir kurul kadar soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu bildiren raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve muhakkak bir vakit verilir. Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Insanlar Meclisi aza tam sayısının üçte ikisinin dar oyuyla Ulu Divana sevk kararı alabilir. Ulu Divan yargılaması üç ay içerisinde tamamlanır, bu sürede tamamlanmazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ilave süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır. Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı seçim kararı alamaz. Ulu Divanda seçilmeye engel bir suçtan hükümlü edilen Cumhurbaşkanın görevi sona erer. Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır.”

MADDE 11- 2709 sayılı Kanunun 106. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 106- Cumhurbaşkanı, seçildikten daha sonra bir veya daha pozitif Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde kırkbeş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene değin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekalet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Genel seçime bir yıl ve daha az kalmışsa Türkiye Büyük Irk Meclisi seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Halk Meclisi tercih tarihine değin görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz. Türkiye Büyük Halk Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki tercih birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının rahatsızlık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cumhurbaşkanına vekalet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanı kadar atanır ve görevden alınır. Türkiye Büyük Halk Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleri ile ilgili suç işledikleri iddiasıyla Türkiye Büyük Halk Müziği Meclisi aza bütün sayısrının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye

tam sayısının beşte üçünün rahat oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri aza sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı olarak isim çekme suretiyle kurulacak onbeş şahsiyet bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu bildiren raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni Ve emin bir süre verilir. Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Irk Meclisi aza tam sayısının üçte ikisinin dar oyuyla Ulu Divana sevk kararı alabilir. Ulu Divan yargılaması üç ay içerisinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya kasten olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır. Bu kişilerin görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten daha sonra da bu madde hükmü uygulanır. Ulu Divanda seçilmeye engel bir suçtan hükümlü edilen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erer. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, göreviyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.”

MADDE 12– 2709 sayılı Kanunun 116. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 116- Türkiye Büyük Halk Müziği Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Halk Müziği Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Türkiye Büyük Irk Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetkileri, bu organların seçilmesine kadar sürer. Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının ödev süreleri de beş yıldır.”

MADDE 13- 2709 sayılı Kanunun 119. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değişmiş ve kenar başlıkları metinden çıkarılmıştır.

“Madde 119- Cumhurbaşkanı savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması veya vatan veya Cumhuriyete karşısında kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın ya da ülkenin ve milletin bölünmezliğini doğru veya dıştan tehlikeye düşüren zor hareketlerinin yaygınlaşması; anayasal düzeni veya esas yargı ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya karşın yaygın kuvvet hareketlerinin ortaya çıkması; ulus düzeninin ciddi şekilde bozulması; tabii felaket, güvenli olmayan salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde yurdun tamamında ya da bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Olağanüstü hal ilanı kararı verildiği gün Devlete Ait Gazetede yayınlanır ve benzer gün Türkiye Büyük Ahali Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise anında toplantıya çağrılır; Meclis zorunlu gördüğü takdirde mucizevi halin süresini kısaltabilir, uzatabilir ya da doğaüstü hali kaldırabilir. Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu dört aylık zaman aranmaz. Mucizevi hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile 15 inci maddedeki ilkeler doğrultusunda esas yargı ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağını ya da geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenir. Mucizevi hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmi Gazetede yayımlanır, benzer gün Meclis onayına sunulur. Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Ahali Meclisinin toplanamaması hariç almak üzere; olağanüstü hal esnasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri bir ay içerisinde Türkiye Büyük Halk Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. Huysuz halde doğaüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar”.



MADDE 14– 2709 sayılı Kanunun 123. maddesinin üçüncü fıkrasında bulunan “fakat kanunla veya kanunun dobra dobra verdiği yetkiye dayanılarak” ibaresi “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” şeklinde değişmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Üstteki seviye kamu görevlilerinin atanmalarına ilişkin yöntem ve esaslar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.”



MADDE 15– 2709 sayılı Kanunun 126. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Merkezi yöneticilik kapsamındaki halk kurum ve kuruluşlarının; kuruluş, devir, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.”



MADDE 16– 2709 sayılı Kanunun 142. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Disiplin mahkemeleri dışarıda askeri mahkemeler kurulamaz. Oysa, savaş halinde asker şahısların görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir.”



MADDE 17- 2709 sayılı Kanunun 159. maddesinin başlığı ile birinci ve dokuzuncu fıkralarında bulunan “Yüksek” ibareleri metinden çıkarılmış; iki, üç, dört ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde ve altıncı fıkrasında bulunan “ile Hak Bakanlığı Müsteşarı dışındaki başlıca üyeleri,” ibaresi “dışındaki üyeleri,” şeklinde değişmiş ve dokuzuncu fıkrasında bulunan “anayasa” ibaresi metinden çıkarılmıştır.

“Hâkimler ve Savcılar Kurulu 12 üyeden oluşur; iki daire halinde çalışır.

Kurulun Başkanı Hak Bakanıdır. Yargı Bakanı katılamadığı toplantılara Adalet Bakanı Müsteşarı katılır. Kurulun, iki üyesi, nitelikleri kanunda belirli yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında atama yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından, iki üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli hak hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari hak hâkim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, iki üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında devir yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Halk Müziği Meclisi göre seçilir. Kurulun Türkiye Büyük Halk Müziği Meclisi tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular, Meclis Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderir. Kurul her bir üyelik için üç adayı, üye bütün sayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada namzet belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada aza bütün sayısının beşte üç çoğunluğu aranır. Bu oylamada da namzet belirlenemediği takdirde her bir üyelik için en çok oyu bölge iki aday arasında isim çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanır.

Türkiye Büyük Halk Müziği Meclisi, Komite göre belirlenen adaylar arasından, her bir aza için ayrı ayrı kuytu oyla tercih yapar. Birinci oylamada aza tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada aza tam sayısının beşte üç çoğunluğu aranır. İkinci oylamada da aza seçilemediği takdirde en fazla oyu bölge iki namzet arasında isim çekme usulü ile üye seçimi tamamlanır.

Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kere daha seçilebilir.

Kurul üyeliği seçimi, üyelerin atama süresinin dolmasmdan önceki otuz gün içinde yapılır. Seçilen üyelerin devir süreleri dolmadan Komite üyeliğinin boşalması durumunda, boşalmayı peşine düşüp takip eden otuz gün içinde, yeni üyelerin seçimi yapılır.”



MADDE 18- 2709 sayılı Kanunun 161. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



“MADDE- 161 Kamu idarelerinin ve millet iktisadî teşebbüsleri dışındaki millet tüzel kişilerinin harcamaları takvim bütçelerle yapılır.

Mali sene başlangıcı ile merkezi idare bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü ile yatırımlar veya bir yıldan artı sürecek meslek ve hizmetler için özel vakit ve usuller kanunla düzenlenir. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler açık havada hiçbir hüküm konulamaz.

Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali yılbaşından minimum yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Ahali Meclisine sunar. Bütçe teklifi Bütçe Komisyonunda görüşülür. Komisyonun ellibeş gün içinde kabul edeceği metin Genel Kurulda görüşülür ve parasal Yılbaşına değin karara bağlanır.

Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, bir önceki yılın bütçesi tekrar değerleme oranına tarafından artırılarak yürürlüğe konur.

Türkiye Büyük Ahali Meclisi üyeleri, Genel Kurulda ulus idare bütçeleri hakkında düşüncelerim her bütçenin görüşülmesi sırasında açıklarlar, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamazlar.

Genel Kurulda kamu idare bütçeleriyle değişiklik önergeleri üzerinde keza röportaj yapılmaksızın okunur ve oylanır.

Merkezi yönetim bütçesiyle bahşedilen ödenek, harcanabilecek tutarın sınırını gösterir. Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile aşılabileceğine dair bütçe kanununa hüküm konulamaz.

Cari yıl bütçesindeki tahsis artışım öngören değiştirme teklifleri ile cari ve izleyen yılların bütçelerine malî ağırlık getiren tekliflerde, öngörülen giderleri karşılayabilecek parasal kaynak gösterilmesi zorunludur.

Merkezi idare emin hesap kanunu teklifi, ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç altı ay sonra Cumhurbaşkanı kadar Türkiye Büyük Halk Müziği Meclisine sunulur. Sayıştay genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanun teklifinin verilmesinden başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde Meclise sunar.

Kesinhesap kanunu teklifi ve genel adaptasyon bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez.

Kesinhesap kanunu teklifi, yeni yıl bütçe kanunu teklifiyle birlikte görüşülür ve karara bağlanır.”



MADDE 19 – 2709 sayılı Kanunun;

A) 8. maddesinde yer alan “ve Bakanlar Kurulu”; 15 inci maddesinin birinci fıkrasında, 17. maddesinin dördüncü fıkrasında ve 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “sıkıyönetim”; 88. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu ve”, ikinci fıkrasında yer alan “dizayn ve”; 93. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan direkt veya Bakanlar Kurulunun istemi üstüne”; 117. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun teklifi üstüne,”; 125. maddesinin altıncı fıkrasında bulunan “sıkıyönetim,”; 148. maddesinin birinci fıkrasında bulunan sıkıyönetim”, altıncı fıkrasında yer alan “, Askerî Yargıtay, Askeri Yüksek Yöneticilik Mahkemesi” ve “Yüksek”; 154 üncü maddesinin ikinci fıkrasında bulunan “Yüksek”; 155. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları,” ve “anayasa tasarılarını incelemek,”, üçüncü fıkrasın bulunan “Yüksek” ibareleri madde metinlerinden çıkarılmıştır.

B) 73. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına”; 117. maddesinin ikinci fıkrasında bulunan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı”, dördüncü fıkrasında yer alan “Başbakana” ibaresi “Cumhurbaşkanına”; 118. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan

yardımcıları,” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları,”, “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından” ibaresi “Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarından”, üçüncü fıkrasında bulunan “Bakanlar Kuruluna”

ibaresi “Cumhurbaşkanına”, “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca”, dördüncü fıkrasında bulunan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları”, beşinci fıkrasında bulunan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcısının”, altıncı fıkrasında bulunan

“kanunla” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile”; 124 üncü maddesinin birinci fıkrasında bulunan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanı” ve “tüzüklerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin”; 127. maddesinin altınca fıkrasında bulunan

“Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının”; 131. maddesinin ikinci fıkrasmda yer alan “ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi “tarafından”; 134. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakana”; 137. maddesinin birinci fıkrasında bulunan “tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi”; 148

inci maddesinin birinci fıkrasında bulunan “kanun hükmünde kararnamelerin” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin”, altıncı fıkrasmda bulunan “Bakanlar Kurulu üyelerini” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları”;

150. maddesinde bulunan “kanun hükmünde kararnamelerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin” ve “iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi” ibaresi “Türkiye

Büyük Irk Meclisinde azami üyeye sahip iki siyasi parti grubuna ve”; 151. maddesinde bulunan “kanun hükmünde kararname” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi”; 152. maddesinin birinci fıkrası ile 153 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kanun hükmünde kararnamenin” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin”; 158 inci maddesinin birinci fıkrasında bulunan “adli, idari ve askeri” ibaresi “adli ve yönetimsel”; 166. Maddesinin dördüncü fıkrasında bulunan “hükümete” ibaresi “Cumhurbaşkanına”, 167. Maddesinin ikinci fıkrasında bulunan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” biçiminde değiştirilmiştir.

C) 2709 sayılı Kanunun 89. maddesinin üçüncü fıkrasında bulunan “geri gönderilen kanunu” ibaresinden sonra gelmek üzere “üye tamsayısının salt çoğunluğu ile” ibaresi eklenmiştir.

Ç) 108. maddesinin birinci fıkrasına “araştırmak” ibaresinden önce gelmek üzere” yönetimsel soruşturma? ibaresi eklenmiş; ikinci fıkrasında yer alan “Silahlı Kuvvetler ve” ibaresi metinden çıkarılmış; üçüncü fıkrasında yer alan “üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda belirlenen nitelikteki kişiler arasında” ibaresi “Başkan ve üyeleri,” şeklinde ve dördüncü fıkrasında bulunan “kanunla” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile” biçiminde değiştirilmiştir.

D) 146. maddesinin birinci fıkrasında bulunan “onyedi” ibaresi “onbeş” şeklinde değişmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “, bir üyeyi Askerî Yargıtay, bir üyeyi Askerî Yüksek Idare Mahkemesi” ibaresi ile dördüncü fıkrasında bulunan “, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek Yöneticilik Mahkemesi” ibareleri metinden çıkarılmıştır.

E) 82. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 96’ncı maddesinin ikinci fıkrası, 117. maddesinin son fıkrası, 125 inci maddesinin ikinci fıkrası, 127’nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi, 150. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile 67, 91, 99, 100, 102, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 145, 156, 157, 162, 163 ve 164. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.



MADDE 20- 2709 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 21- A) Türkiye Büyük Insanlar Meclisinin 27. Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar Türkiye Büyük Irk Meclisi üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Meclisin seçim kararı alması halinde 27. Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

B) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay içinde Türkiye Büyük Insanlar Meclisi bu değişikliklerin gerektirdiği Meclis İçtüzüğürıü ve kanuni düzenlemeleri yapar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleneceği kayıtlı değişiklikler ise

Cumhurbaşkanı tarafından benzer sürede düzenlenir.

C) Anayasanın 159 uncu maddesinde yapılan düzenlemeye kadar Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeleri en geç otuz gün içinde seçilirler ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki kırkbeş günü peşine düşüp takip eden iş günü görevlerine başlarlar. Başvurular, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Kornisyona gönderir. Kurul on gün içinde her bir üyelik için üç adayı aza tam sayısının üçte iki çoğurıluğuyla belirler. Birinci oylamada üçte iki yetişkinlik ile seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci ve üçüncü Oylamalar yapılır; bu oylamalarda aza tamsayısının beşte üç çoğunluğunun oyunu bölge namzet seçilmiş olur. Beşte üç çoğunluğun sağlanamaması halinde üçüncü oylamada en çok oyu almış olan, seçilecek üyelerin iki katı aday arasından ad çekme usulü ile üye tespit işlemi tamamlanır. Türkiye Büyük Insanlar

Meclisi Genel Kurulu aynı usul ve nisapları gözeterek onbeş gün içinde seçimi tamamlar. Mevcut Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri, yeni üyelerin göreve başlayacağı tarihe kadar görevlerine devam eder ve bu süre içinde yürürlükteki Kanun hükümlerine tarafından çalışır.

D) Askeri Yargıtay ve Askerî Yüksek Idare Mahkemesinden Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş yer alan şahısların herhangi bir sebeple görevleri sona erene dek üyelikleri devam eder.

E) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek Yöneticilik Mahkemesi ve askeri mahkemeler kaldırılmıştır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde; idarî devir ve kadrolarda bulunanlar dahil askeri hakim ve savcı sınıfından olanlar, tercihleri ve müktesepleri dikkate gücenmek suretiyle;

a) Hakimler ve Savcılar Kurulunca adli ya da idari yargıda hakim veya savcı,

b) Milli Savunma Bakanlığınca, hukuk müşaviri veya muvazzaf subay, olarak atanır.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde muvazzaf subay ya da hukuk müşaviri olarak atananlar, askerî hâkimler ve savcılar için öngörülen aylık Ödenek ve diğer özlük haklarından yararlanmaya devam eder.

Kaldırılan Askeri Yüksek Idare Mahkemesinde ödev yapan ve askerî hâkim ve savcı sınıından olmayan üyeler uygun bir göreve atanır.

Kaldırılan askerî hak mercilerinde görülmekte olan dosyalardan,

a) Askerî Yargıtayda olanlar, Yargıtaya,

b) Askerî Yüksek Yöneticilik Mahkemesinde olanlar, Danıştaya

c) Askerî mahkemelerde olanlar, görevli ve yetkili adlî yargı mercilerine

ç) Askerî savcılıklarda olanlar, yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına, herhangi bir karara gerek kalmaksızın listeye bağlanarak devredilir. Yargıtay ve Danıştay, kendi tayin işlemlerini yürütür. Öteki dosyaların devirleri ise Hakiırıler ve Savcılar Kurulu kadar oluşturulacak komisyonlar göre yürütülür.

Kaldırılan askerî hak mercilerince hüküm verilmekle birlikte az önce gerekçeli kararı yazılmayan dosyalara ilişkin gerekçeli kararlar, dosyaların devredildiği yargı mercilerince yazılır. Kaldınlan askeri adalet mercilerinde atama yapan öteki bütün yönetimsel personelin tayin ve

görevlendirilmeleri, Ulusal Savunma Bakanlığınca yapılır.

F) Bu Kanun yürürlüğe girdiğinde yürürlükte yer alan kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer düzenleyici işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürür.

G) Kanunlar ve diğer yönetmelik ile Başbakanlık ve Bakanlar Kuruluna bahşedilen yetkiler, ilgili mevzuatta değişiklik yapılıncaya değin Cumhurbaşkanı kadar kullanılır.

H) Anayasanın 67. maddesinin son fıkrası hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten daha sonra birlikte yapılacak ilk milletvekili genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi bakımından uygulanmaz.

MADDE 21– Bu Kanunla Anayasanın;

a) 8, 15, 17, 19, 73, 82, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113. maddelerinde yapılan şartların değişmesi ile 114 maddenin ve üçüncü fıkralarının ilgaları yönünden, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,125, 126’ncı maddelerinde yapılan şansın dönmesi ile 127’nci maddenin son fıkrasına dair değiştirme; 131, 134, 137’inci maddelerinde yapılan şartların değişmesi ile 148’inci maddenin birinci fıkrasındaki değişiklik ile altıncı fıkrasındaki “Bakanlar Kurulu üyelerini” ibaresine dair değiştirme, 150, 151, 152, 153, 155 inci maddenin ikinci fıkrası,161, 162, 163, 164, 166’ncı ve 167’nci maddelerinde yapılan şartların değişmesi ile Geçici 21 inci maddenin (F) ve (G) bentleri, Türkiye Büyük Halk Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birlikte yapıldığı tarihte,

b) 75, 77, 78 ile 101’inci maddelerinde yapıları değişiklikler, birlikte yapılacak birincil Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte,

c) Değiştirilen öteki ile 101’inci maddesinin son fıkrasında bulunan “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” ibaresinin ilgası bakımından yayımı tarihinde, yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması halinde tamamen oylanır”.