AK Parti'nin, “cinsel istismar” suçuna ilişkin önergesi

KIRIKKALE (AA) – TBMM Genel Kurulu görüşmelerinde cinsel istismarla alakalı önergede imzası bulunan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, “Allah göstermesin bir sapık çıkıyor çocuğu dağa kaldırıyor, tecavüz ediyor. Bunlarda, zaten böylesi biriyle evlenmek mümkün değil. Bu zaten bundan yararlanamıyor. Bunu kim affeder. Öyle bir şey olabilir mi? Olayı buraya getirmek doğru değil. Bizim amacımız mağduriyetleri telafi etmek.” dedi.

Can, partisinin il başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, cinsel istismar cezalarını artırdıklarını ve bu konuda kendisinin kanun teklifi olduğunu söyledi.

Düzenlemenin, sadece “dışarıdaki kadının, içerideki kocanın, bu evlilikten doğmuş çocukların ve ailelerin” mağduriyetini gidermeye yönelik olduğunu ifade eden Can, şöyle konuştu:

“Allah göstermesin bir sapık çıkıyor çocuğu dağa kaldırıyor, tecavüz ediyor. Bunlarda, zaten böylesi biriyle evlenmek mümkün değil. Bu zaten bundan yararlanamıyor. Bunu kim affeder. Öyle bir şey olabilir mi? Olayı buraya getirmek doğru değil. Bizim amacımız mağduriyetleri telafi etmek. Dün akşam önerge verdiğimizde CHP önce sessiz kaldı, sonra ciddi derecede tepki koydu. CHP milletvekillerinin de komisyonda bunlarla ilgili af getirilmesi gerektiğini beyan eden konuşmaları var. Kaldıki biz kalıcı bir şeyler de getirmedik. Mevcut itibarıyla dosyaları Yargıtay’da ve yerel mahkemelerde bekleyenler ve infaz edilenlerle ilgili öncekiler için hükmün açıklanması, sonrakiler için de infazın ertelenmesi müessesini sokarak, bir boşanma olursa, boşanmada da kusurlu taraf olursa tekrar aynı yerden cezası infaz edilmeye devam edecek.

Olay bundan ibarettir ve sulandırmaya da gerek yoktur. Hepimizin çocukları var. Bizi tecavüzcülere Allah korusun destek mahiyetinde arz etmek ahlaksızlıktır. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim buradaki niyetimiz, uygulamadaki problemlerin kesinlikle tacizle, tecavüzle alakası yok. Önergeyi de okursanız cebir, tehdit, baskı olmaksızın diye başlıyor.”