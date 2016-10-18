AKSARAY (AA) – Aksaray’da Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK) bulunan öğrencilere yönelik “Akademi Buluşmaları” programı düzenlendi.

KYK İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’ndaki programda yaptığı konuşmada, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk döneminde KYK bünyesindeki yurtlarda kalan öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla programlar düzenlediklerini söyledi.

Kültür, sanat, spor ve edebiyat alanlarında uzman isimlerin öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştığını ifade eden Danayiyen, şunları aktardı:

“KYK yurtlarımız öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayan bir mekan olmaktan çıkarılıyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz için ders dışı etkinlikler düzenleyerek, onların kişisel gelişlerine katkı sunuyoruz. Akademi Buluşmaları adı verilen etkinlikler kapsamında sosyal kültürel faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin her alanda kendilerini geliştirmesini istiyoruz. Gençlerimiz bizim her şeyimiz. Onların yaşadıkları toplumda sorumluluklarını bilen, düşünen, üreten bireyler olarak en iyi şekilde yetişmelerini istiyoruz.”

Yapılan konuşmanın ardından Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv tarafından, 400 öğrenciye “İlk izlenim, Algı Yönetimi” başılıklı sunum yapıldı.