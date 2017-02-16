Akademisyenler dağa tırmandı

KONYA (AA) – Beyşehir’de görev yapan doğasever akademisyenler karla kaplı Anamas Dağı’na tırmandı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu Müdürü Okutman Oktay Nar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ali Akkanat Kampüsündeki fakülte ve yüksek okullarda görev yapan akademisyenler olarak, uzun yıllardan beri her yeni yılın başlangıcında geleneksel olarak Anamas Dağı’nın bin 965 rakımındaki Radyo Link olarak bilinen mevkisine tırmandıklarını söyledi.

Bu yıl da 1 Ocak’da yapmayı planladıkları tırmanışı, o tarihlerdeki yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldıklarını aktaran Nar, şöyle devam etti:

“Dolayısıyla tırmanışımızı 1,5 aylık bir gecikme ile Şubat ayı ortalarında ancak gerçekleştirmiş olduk. İslibucak mevkisinde başlayan tırmanışımızda bu yıl oldukça zorlandık, hatta tırmanışımızı yoğun sis nedeniyle tamamlayamadık. Çünkü, yukarılara doğru çıktıkça kar yüksekliğinin yer yer 2 metreye kadar ulaştığını gördük. Çukurlarda ise bu kar kalınlığının daha da yüksek olduğunu tahmin ediyoruz.

Tırmanış esnasında daha yukarı kesimlerde olumsuz hava koşullarının azizliğine uğradık. Yoğun sisin bastırmasıyla birlikte görüş mesafesinin 5 metreye kadar düşmesi üzerine ancak bin 850 metreye kadar ulaşma imkanı bulduk. Ardından, dağlık alanda kaybolmamak için tırmanmak yerine dönüş için iniş yolculuğuna geçtik. Hedeflediğimiz bin 965 rakımdaki radyo link mevkisine bu yıl çıkamadık ama bölgenin yoğun kar altında olması nedeniyle geçen yıllardan çok farklı bir tırmanış olduğunu söyleyebiliriz.”