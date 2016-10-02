Akademisyenlerden Neşet Ertaş'ın “android” heykeline ilgi

KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesinin (AEÜ) ev sahipliğinde Kırşehir’de düzenlenen uluslararası kongreye katılan Türk ve yabancı akademisyenler, ziyaret ettikleri Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi’nde, bozlak ustasının “android” (insansı) heykelinden yankılanan türküleri ilgiyle dinledi.

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda 4 gün süren ve farklı oturumlarda fizik, kimya, malzeme ve mühendislik temalarıyla devam eden 2. Uluslararası Dünya Teknoloji ve Geliştirilmiş Materyaller Kongresinin son gününde, Kırşehir Turizm Müdürü Yıldız Eraslan öncülüğünde kentin tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenlendi.

Hindistan, Cezayir, Fransa, Almanya gibi ülkelerden ve Türkiye’deki üniversitelerden katılan yaklaşık 300 akademisyen, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, Kaman Japon Bahçesi, Kırşehir Kalehöyük kazı alanı, İkizaarası Kent Park, Ahi Evran Külliyesi ve Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi’ni gezdi.

Kültür Evi’nde Kırşehir ve Anadolu’nun aşıkları, ozanları, kültürel değer ve şahsiyetlerine yer verilen odalarda incelemede bulunan akademisyenler, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş için ayrılan odayı da ziyaret etti. Odadaki android heykelden yükselen türküleri dinleyen yerli ve yabancı akademisyenler, cep telefonları ile görüntü çekti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Eraslan, kültür eviyle ilgili akademisyenlere bilgi verdi.