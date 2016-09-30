Akademisyenlere “FETÖ” operasyonu

KONYA (AA) – Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen akademisyenlerden 26’sı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün, örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak eden kişilere yönelik başlattığı soruşturma sürüyor. Delillendirme ve ifade alma işlemlerinin ardından FETÖ/PDY yapılanmasıyla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişiler tespit edildi.

Bu kapsamda, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla aralarında 18 profesörün de bulunduğu akademisyenlere yönelik operasyon için harekete geçildi. Haklarında gözaltı kararı verilen Selçuk Üniversitesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesinde görevli akademisyenlerden 26’sı yakalandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.