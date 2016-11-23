Akademisyenlere FETÖ operasyonu 23 gözaltı kararı

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) darbe teşebbüsüyle ilgili soruşturma dahilinde hakkında yakalama kararı çıkarılan 23 akademisyenden 16’sı gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz günü yaptığı darbe girişiminin ardındaki Konya’da yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla 23 akademisyen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında nezaret kararı çıkarılan akademisyenleri gözaltına olmak için daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda arasında kadınların da bulunduğu 16 akademisyen gözaltına alındı. Şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sıhhat kontrolünden geçirilerek ifadeleri içerlemek üzere emniyete götürüldü. 7 akademisyenin yakalanması için araştırmalar devam ediyor.