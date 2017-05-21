Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü

Kendisini can havliyle haricen atan şoför yüzünden yaralanırken, görevlilerin parlama sonucu çıkan yangına zamanında müdahalesiyle faciadan dönüldü.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üstünde bulunan bir mazot istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, Yasin A., idaresindeki üstünde plakası bulunmayan araba yakacak edinmek için akaryakıt istasyonuna girdi. Önce LPG deposunu dolduran şoför daha sonra yakıt elde etmek için pompa değiştirdi. Otomobilin deposuna benzin doldurulduğu sırada bir anda parlama meydana geldi. Ateş topuna dönen araç içerisinden can havliyle haricen meydana çıkan şoför yüzünden yaralandı. Parlama sonucu araçta çıkan yangına, yangın tüpleriyle müdahale eden işletme görevleri otomobili güvenlik nedeniyle ittirerek pompalardan uzaklaştırdı. Yüzünden yaralanan araç sürücüsü, çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak çare altına alındı.

Parlama hatıra emniyet kamerasında

Otomobilde meydana gelen parlama akaryakıt istasyonunun emniyet kameraları göre saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yakıt doldurulan otomobilde meydana gelen parlamanın ardından şoför ateş topuna dönen araçtan kendisini can havliyle açık havada atıyor. Arkasında pompa görevlisinin de araçtaki pompayı çekerek tedbir aldığı görülüyor. Parlamanın ardından işletmenin müdürü Mustafa Sarıkulak, aracın başına koşarak araçta oluşan yangına, yangın tüpleriyle müdahale ederek olası bir facianın önüne geçiyor.

Olay anını anlatan mazot istasyonu müdürü Mustafa Sarıkulak, aracın LPG elde etmek için pompaya geldiğini belirterek, “Araç pompaya yanaştıktan sonra birazda benzin edinmek istedi. Benzin pompasına yanaştığı zaman vasıta LPG tankında kaçak mevcutmuş araçta. Araç bağlı elektrik olması hasebiyle benzin verirken araçta patlama meydana geldi, LPG kaçağından dolayı. Emrindeki içerideki şahıs azıcık yandı. Ambulansa ve itfaiyeye haber verdik. Ekipler vaktinde geldiler, yetiştiler buraya. Sonradan araçta yangın tüpüyle söndürme çalışması yaptık ve istasyonun güvenliği için arabayı kenara itekledik” dedi.

“Gaz kokusu geliyorsa, kontağı çevirmeden araç teftiş edilmeli”

Sürücülere gaz kaçağı konusunda tavsiyelerde de yer alan Mustafa Sarıkulak, “Sürücüler muhtemel mertebe kontak çevirmeden aracı denetleme etmeleri gerekiyor, LPG kaçağı var mı, yok mu diye. Sürücüler buna dikkat ederse, bu olaylar biraz daha engellenmiş olur” diye konuştu.

Otomobildeki parlamanın gaz kaçağından olduğu belirtilirken, zarar görebilen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi.