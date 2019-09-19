Akbank İnsan ve Kültür'e Stevie'den 3 ödül
İSTANBUL (AA) – Akbank, 16. Stevie Uluslararası İş Dünyası Ödülleri'nde "insan kaynakları çözümleri", "yılın insan kaynakları ekibi" ve "kurumsal öğrenme" kategorilerinde 3 Bronz Stevie ödülü birden kazandı.
Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, yeni nesil bankacılık anlayışıyla hayata geçirdiği dönüşüm süreci kapsamında "İnsan Kaynakları" biriminin adını "İnsan ve Kültür" olarak değiştiren Akbank, bu alanda 3 ödül kazandı.
Yenilikçi ürünlerini, insan odaklı hizmet anlayışını ve yüksek teknoloji kullanımını her alana taşıyan Akbank, 16. Stevie Uluslararası İş Dünyası Ödülleri’nde insan kaynakları çözümleri, yılın insan kaynakları ekibi ve kurumsal öğrenme kategorilerinde 3 Bronz Stevie ödülün birden sahibi oldu.
16. Stevie Uluslararası İş Dünyası Ödülleri’nde alınan ödüller; "İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümleri Kategorisi- 'Akbank Performans ve Ücret Yönetim Sistemi' (Bronz Stevie), Yılın İnsan Kaynakları Ekibi Kategorisi-'Geleceğin Aynası Akbanklı' (Bronz Stevie), Kurumsal Öğrenme/Çalışan Gelişimi Çözümleri Kategorisi-'Akbank Akademi Oyunlaştırma Sistemi' (Bronz Stevie)" şeklinde oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, Akbank, yeni nesil bankacılık anlayışıyla ürün, iş yapış biçimleri, şube ve insan kaynakları alanında çok önemli bir dönüşüm sürecinin içinden geçtiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Sürdürülebilir ve mükemmel bir müşteri deneyimi sunmak için kendimizi sürekli yeniliyoruz. Geleceğin bankacılığını yaratmak çok önemli bir misyon. Bu hedefe ulaşmak için çalışanlarımıza önemli yatırımlar yapıyoruz. Bizim için çalışanlarımızın kurum temel değerleri üzerine inşa ettiği ve yıllar içinde evrilen ve Akbank’a has nüanslar taşıyan kültürümüz çok değerli. Yaşayan bir kültürü her noktada desteklemek de kurum olarak bizim önceliğimiz. Bu vesileyle Akbank insan kaynakları tanımımıza yeni bir yorum getirdik ve bundan sonra İnsan ve Kültür olarak yolculuğumuza devam edeceğiz. Aldığımız bu ödüller bu vizyonumuzun doğal bir yansıması. İnsan ve kültür alanında yaptığımız tüm yaratıcı ve vizyoner uygulamaların ödüllere layık görülmesi bizi gururlandırıyor."
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