Akbank konut kredisinde faizi yüzde 0,99'a indirdi
İSTANBUL (AA) – Akbank, konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde yüzde 0,99'a indirdi.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank tüm vade ve tutarlarda aylık yüzde 0,99'luk avantajlı faiz oranıyla, müşterilerin talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçenekleri de sunuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerin finansal ihtiyaçlarını, müşterilerine en uygun koşullarla ve kaliteli hizmet anlayışıyla karşıladığını belirtti.
Oğuz, "Müşterilerimize kira öder gibi, kredi taksiti ödeyerek hayallerindeki eve sahip olma imkanı sunabilmekten mutluluk duyuyoruz. Bugünden itibaren vade ve tutar ayırmaksızın konut kredisi faiz oranımızı yüzde yüzde 0,99'a çektik." ifadelerini kullandı.
Ülke ekonomisindeki ivmelenmenin devam etmesi için, Akbank’ın çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydeden Oğuz, "Ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayan konut kredilerinde müşterilerimize en iyi koşulları sunmanın sevincini yaşıyoruz. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürerek, avantajlı ürün ve hizmetleri sektörle buluşturmaya, müşterilerimize en doğru hizmeti vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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