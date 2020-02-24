Akbank Mobil’den kullanıcılarına erken uyarı sistemi
İSTANBUL (AA) – Akbank Mobil, yeni özelliği olan erken uyarı sistemi ile uygulamanın girişindeki iletişim alanında müşterilere finansal kararlara destek olan, kişiselleştirilmiş, akıllı ipuçları sunuyor.
Akbank’tan yapılan açıklamaya göre, uygulama harcama alışkanlıkları, hesap ve kart hareketleri gibi verileri, yapay zeka altyapısıyla inceleyerek, kişiye özel aylık, haftalık nakit akış özetleri, harcama iade bilgisi, nakit akışı öngörüsü ve kredi kartı harcama analizleri gibi birçok finansal bilgiyi yalın bir şekilde sunuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, geçen yılın eylül ayında tamamen yenilenen Akbank Mobil’i hızla geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.
Yüce, Akbank Mobil’e kişiselleştirilmiş bir akıl eklediklerini belirterek, “Uygulamaya giren müşterilerimiz artık tamamen kendilerine ait yepyeni bir iletişim alanıyla karşılaşıyor. Onların finansal kararlarına destek olan, kişiselleştirilmiş içgörüler, akıllı ipuçları sunan bir alan. Burada müşterilerimize günlük hayatlarında araştırmak, hesaplamak için vakit harcamaları gereken içgörüleri, doğru zamanda yalın ve pratik bir şekilde sunuyoruz. Büyük veri, onu işleyip anlam üretince gerçek ifadesini buluyor.” ifadelerini kullandı.
Akbank Mobil’deki kişiye özgü yeni alanda müşterilere, kendi büyük verilerini anlamlı bir şekilde sunduklarını ifade eden Yüce, şunları kaydetti:
“Her geçen gün daha da zenginleşen içeriklerle, müşterilerimizle etkileşimimizi farklı bir seviyeye taşıyoruz. Amacımız müşterilerimize doğru zamanda, ihtiyaç duydukları, kişiselleştirilmiş doğru çözümleri sunmak. Müşterilerimiz ile temas ettiğimiz her noktada sunduğumuz deneyimi bir bütün olarak görüyoruz ve bu felsefe ile tasarlıyoruz. Bugün müşterilerimiz ile mobil bankacılık uygulamamız, ATM’lerimiz, Müşteri İletişimi Merkezimiz ve şubelerimizin yanında farklı noktalarda da etkileşim içindeyiz. Kurduğumuz iş ortaklıkları ve yenilikçi hizmet modelleri ile birçok mecrada çözümler sunarak, müşterilerimizin finansal hayatlarını her alanda kolaylaştırmak için çalışıyoruz.”
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