Akbatı'dan “yaza merhaba” etkinliği
İSTANBUL (AA) – Akkök Holding'in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO tarafından hayata geçirilen Akbatı AVM, yaz mevsiminin başlangıcını Fatma Turgut konseri ile kutladı.
Akbatı'dan yapılan açıklamaya göre, Akbatı AVM, 21 Haziran'da düzenlediği "yaza merhaba" etkinliği kapsamında kapılarını saat 00.00'a kadar açık tuttu.
Etkinliğe katılanlar Fatma Turgut'un yeni şarkılarıyla keyifli vakit geçirdi. Turgut, şarkılarının bu kadar kısa sürede benimsenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Fatma Turgut'un ardından DJ performansı gerçekleştirildi.
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