Akbil çalan karganın görüntüleri güldürdü

Kargaların zeki ve açıkgöz olduğu peynir ve ceviz çaldığını cümbür cemaat bilirdi. Ama bu sefer durum ayrı. Metro istasyonunda olan karga kart dolumu gerçekleşen kartı alıp kaçtı. İşe gitmek için Terazidere Metro İstasyonuna gelen Nesibe Koç, kart dolumu yaptıktan sonradan biranda kartı elinden düşürdü. O sırada istasyonun tavan demirlerine konan karga, yerdeki kartı alarak yeniden demirlere tünedi. Metro yer alan insanların gözleri önünde gerçekleşen olay vatandaşlar tarafından önce şaşkınlıkla arkasında da komediyle karşılandı.

Nesibe Koç o anları ise şu sözlerle anlattı: ”Sabah erken saatte işe gitmek için metro istasyonuna yöneldim. İstasyonda akbil dolum makinelerinin önünde bekleyen karga dikkatimi çekti. Kart dolumu yaptıktan daha sonra elimdeki kartı düşürdüm. Kartımı almaya çalışırken benden önce karga sarılıyor. Panik içerisinde ne olduğunu bile anlayamadım. Metrodaki ahali pozitif elde etmek için dört döndüler. Emniyet görevlilerinden destek istedim ve, “ karga kartınızı bırakırsa size geri göndericeğiz” dediler. İşe vardığımda olayı arkadaşlarıma anlattım ve beni şaşkınlıkla dinlediler” dedi.

Ateş Hamitoğulları