Akçakale'deki havan saldırısında şehit olan Tekin son yolculuğuna uğurlandı
NEVŞEHİR (AA) – Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin, memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Tekin’in (23), Şanlıurfa'dan askeri uçakla Kapadokya Havalimanı'na getirilen Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarınca cenaze nakil aracına taşındı. Daha sonra Avanos ilçesine getirilen şehit Tekin için Avanos Merkez Camisi'nde ikindi vakti tören düzenlendi.
Törene, şehidin babası Şener, annesi Gülay ve eşi Tuğba Tekin, yakınları, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askerler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
İl Müftüsü Yakup Öztürk'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından, askeri tören mangasınca alınan şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde bir süre omuzlarda taşınarak, cenaze nakil aracına konuldu.
Bu sırada bazı vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.
Tekin'in cenazesi Avanos Asri Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.
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Akçakale'deki havan saldırısında şehit olan Tekin son yolculuğuna uğurlandı
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